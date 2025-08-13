Menu Close

Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe

Veröffentlicht am 13.08.2025 07:26 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Karlsruhe (kobinet) Noch bis zum 12. April 2026 zeigt das Naturkundemuseum Karlsruhe die Große Sonderausstellung "Versammelt". Die Ausstellung präsentiert ausgewählte Objekte aus allen Sammlungsbereichen des Museums. In unerwarteten Versammlungen eröffnen sich überraschende Verbindungen zwischen den Exponaten und sie erzählen uns Geschichten über ihre Herkunft, ihre Eigenschaften und ihre Bedeutung. Aus der Welt der Tiere oder der Gesteine und Minerale, aus den Tiefen der Meere oder aus dem Weltraum, Objekte aus den Anfängen des Museums ebenso wie neuere Sammlungsstücke. Die Ausstellung wurde konsequent mit Angeboten für blinde und sehbehinderte Menschen geplant und aufbereitet. Darauf hat Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

Tastpläne und ein taktiles Bodenleitsystem unterstützen in der Ausstellung bei der Orientierung. An zahlreichen Stationen gibt es Tastangebote und Texte in Braille-Schrift. Eine Audiodeskription kann über einen QR-Code in der Ausstellung aufgerufen werden. Ein Video-Guide in Deutscher Gebärdensprache führt ebenfalls durch die Ausstellung. Dieser kann über einen QR-Code im Eingangsbereich aufgerufen werden.

Es gibt, neben dem eigenständigen Ausstellungsbesuch, die Möglichkeit individuelle Tastführungen zu buchen. Eine Führung für eine Gruppe von maximal 15 Personen kostet unter der Woche 50,00 € und am Wochenende 70,00 €, zzgl. Ausstellungseintritt. Ansprechpartnerin im Museum: Rebekka Sinz. Buchungen sind telefonisch und per E-Mail möglich: Tel.: 0721 175 2152 (Montag und Mittwoch von 15-17 Uhr, Dienstag von 10-12 Uhr), E-Mail: [email protected]

Ottmar Miles-Paul Nachricht

