Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe

Das Natur-Kunde-Museum Karlsruhe hat eine große Ausstellung. Ein Museum über die Natur mit Tieren, Pflanzen und Steinen. Die Ausstellung heißt "Versammelt". Viele interessante Dinge zum Anschauen in einem großen Raum. Die Ausstellung läuft noch bis 12. April 2026.

In der Ausstellung gibt es viele verschiedene Dinge. Die Dinge kommen aus allen Bereichen des Museums. Es gibt Tiere und Steine. Es gibt Dinge aus dem Meer. Es gibt Dinge aus dem Welt-Raum.

Die Ausstellung ist barriere-frei gemacht. Ohne Hindernisse für alle Menschen. Das bedeutet: Blinde Menschen können sie auch besuchen. Menschen mit Seh-Behinderung können sie auch besuchen. Eine Person kann nicht gut sehen oder sieht gar nichts.

Es gibt Tast-Pläne in der Ausstellung. Karten zum Fühlen mit dicken Punkten und Linien. Ein Boden-Leit-System hilft bei der Orientierung. Besondere Steine am Boden mit Rillen oder Punkten zeigen den Weg. Das Boden-Leit-System kann man mit den Füßen fühlen. An vielen Stellen kann man Dinge anfassen.

Die Texte gibt es auch in Braille-Schrift. Schrift mit Punkten zum Tasten für blinde Menschen.

Es gibt eine Audio-Beschreibung. Eine Stimme erklärt Bilder über Kopf-Hörer. Die Audio-Beschreibung kann man über einen QR-Code hören. Ein Bild mit schwarzen und weißen Punkten für das Handy.

Es gibt auch einen Video-Guide in Gebärden-Sprache. Ein Film erklärt dir Schritt für Schritt. Sprechen mit den Händen für gehör-lose Menschen. Den Video-Guide gibt es am Eingang über einen QR-Code.

Du kannst die Ausstellung alleine besuchen. Du kannst auch eine Tast-Führung buchen. Eine besondere Führung zum Lernen durch Berühren. Eine Tast-Führung ist für maximal 15 Personen. Die Führung kostet unter der Woche 50 Euro. Am Wochenende kostet sie 70 Euro.