Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe

Karlsruhe (kobinet)
Das Natur-Kunde-Museum Karlsruhe hat eine große Ausstellung.
Ein Museum über die Natur mit Tieren, Pflanzen und Steinen.
Die Ausstellung heißt "Versammelt".
Viele interessante Dinge zum Anschauen in einem großen Raum.
Die Ausstellung läuft noch bis 12. April 2026.
In der Ausstellung gibt es viele verschiedene Dinge.
Die Dinge kommen aus allen Bereichen des Museums.
Es gibt Tiere und Steine.
Es gibt Dinge aus dem Meer.
Es gibt Dinge aus dem Welt-Raum.
Die Ausstellung ist barriere-frei gemacht.
Ohne Hindernisse für alle Menschen.
Das bedeutet: Blinde Menschen können sie auch besuchen.
Menschen mit Seh-Behinderung können sie auch besuchen.
Eine Person kann nicht gut sehen oder sieht gar nichts.
Es gibt Tast-Pläne in der Ausstellung.
Karten zum Fühlen mit dicken Punkten und Linien.
Ein Boden-Leit-System hilft bei der Orientierung.
Besondere Steine am Boden mit Rillen oder Punkten zeigen den Weg.
Das Boden-Leit-System kann man mit den Füßen fühlen.
An vielen Stellen kann man Dinge anfassen.
Die Texte gibt es auch in Braille-Schrift.
Schrift mit Punkten zum Tasten für blinde Menschen.
Es gibt eine Audio-Beschreibung.
Eine Stimme erklärt Bilder über Kopf-Hörer.
Die Audio-Beschreibung kann man über einen QR-Code hören.
Ein Bild mit schwarzen und weißen Punkten für das Handy.
Es gibt auch einen Video-Guide in Gebärden-Sprache.
Ein Film erklärt dir Schritt für Schritt.
Sprechen mit den Händen für gehör-lose Menschen.
Den Video-Guide gibt es am Eingang über einen QR-Code.
Du kannst die Ausstellung alleine besuchen.
Du kannst auch eine Tast-Führung buchen.
Eine besondere Führung zum Lernen durch Berühren.
Eine Tast-Führung ist für maximal 15 Personen.
Die Führung kostet unter der Woche 50 Euro.
Am Wochenende kostet sie 70 Euro.
Dazu kommt noch der Eintritts-Preis.
Ansprech-Partnerin ist Rebekka Sinz.
Du kannst telefonisch buchen: 0721 175 2152.
Telefon-Zeiten: Montag und Mittwoch 15 bis 17 Uhr.
Dienstag 10 bis 12 Uhr.
Du kannst auch per E-Mail buchen: [email protected]
Karlsruhe (kobinet) Noch bis zum 12. April 2026 zeigt das Naturkundemuseum Karlsruhe die Große Sonderausstellung "Versammelt". Die Ausstellung präsentiert ausgewählte Objekte aus allen Sammlungsbereichen des Museums. In unerwarteten Versammlungen eröffnen sich überraschende Verbindungen zwischen den Exponaten und sie erzählen uns Geschichten über ihre Herkunft, ihre Eigenschaften und ihre Bedeutung. Aus der Welt der Tiere oder der Gesteine und Minerale, aus den Tiefen der Meere oder aus dem Weltraum, Objekte aus den Anfängen des Museums ebenso wie neuere Sammlungsstücke. Die Ausstellung wurde konsequent mit Angeboten für blinde und sehbehinderte Menschen geplant und aufbereitet. Darauf hat Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.
Tastpläne und ein taktiles Bodenleitsystem unterstützen in der Ausstellung bei der Orientierung. An zahlreichen Stationen gibt es Tastangebote und Texte in Braille-Schrift. Eine Audiodeskription kann über einen QR-Code in der Ausstellung aufgerufen werden. Ein Video-Guide in Deutscher Gebärdensprache führt ebenfalls durch die Ausstellung. Dieser kann über einen QR-Code im Eingangsbereich aufgerufen werden.
Es gibt, neben dem eigenständigen Ausstellungsbesuch, die Möglichkeit individuelle Tastführungen zu buchen. Eine Führung für eine Gruppe von maximal 15 Personen kostet unter der Woche 50,00 € und am Wochenende 70,00 €, zzgl. Ausstellungseintritt. Ansprechpartnerin im Museum: Rebekka Sinz. Buchungen sind telefonisch und per E-Mail möglich: Tel.: 0721 175 2152 (Montag und Mittwoch von 15-17 Uhr, Dienstag von 10-12 Uhr), E-Mail: [email protected]
Karlsruhe (kobinet) Noch bis zum 12. April 2026 zeigt das Naturkundemuseum Karlsruhe die Große Sonderausstellung "Versammelt". Die Ausstellung präsentiert ausgewählte Objekte aus allen Sammlungsbereichen des Museums. In unerwarteten Versammlungen eröffnen sich überraschende Verbindungen zwischen den Exponaten und sie erzählen uns Geschichten über ihre Herkunft, ihre Eigenschaften und ihre Bedeutung. Aus der Welt der Tiere oder der Gesteine und Minerale, aus den Tiefen der Meere oder aus dem Weltraum, Objekte aus den Anfängen des Museums ebenso wie neuere Sammlungsstücke. Die Ausstellung wurde konsequent mit Angeboten für blinde und sehbehinderte Menschen geplant und aufbereitet. Darauf hat Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.
Tastpläne und ein taktiles Bodenleitsystem unterstützen in der Ausstellung bei der Orientierung. An zahlreichen Stationen gibt es Tastangebote und Texte in Braille-Schrift. Eine Audiodeskription kann über einen QR-Code in der Ausstellung aufgerufen werden. Ein Video-Guide in Deutscher Gebärdensprache führt ebenfalls durch die Ausstellung. Dieser kann über einen QR-Code im Eingangsbereich aufgerufen werden.
Es gibt, neben dem eigenständigen Ausstellungsbesuch, die Möglichkeit individuelle Tastführungen zu buchen. Eine Führung für eine Gruppe von maximal 15 Personen kostet unter der Woche 50,00 € und am Wochenende 70,00 €, zzgl. Ausstellungseintritt. Ansprechpartnerin im Museum: Rebekka Sinz. Buchungen sind telefonisch und per E-Mail möglich: Tel.: 0721 175 2152 (Montag und Mittwoch von 15-17 Uhr, Dienstag von 10-12 Uhr), E-Mail: [email protected]
Lesermeinungen