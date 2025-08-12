Menu Close

Praxisbeispiele für Teilhabe durch Sport vor Ort

Veröffentlicht am 12.08.2025 12:22 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Logo Special Olympics Deutschland
Logo Special Olympics Deutschland
Foto: SOD

BERLIN (kobinet) Die Stärkung von Inklusion im Sport ist nach Einschätzung der Special Olympics Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insbesondere den Kommunen kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Als starker Partner unterstützt Special Olympics Deutschland bundesweit lokale Akteurinnen und Akteuren bei der Entwicklung inklusiver Strukturen. Mit dem neuen Leitfaden #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort möchte Special Olympics kommunalen Vertretern eine wertvolle Informations- und Lernhilfe an die Hand geben, um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im und durch Sport vor Ort zu stärken.

In dem Leitfaden sind die Erfahrungen und erfolgreiche Praxisbeispiele verschiedener Inklusionsprojekte auf lokaler Ebene vereint und aufgearbeitet. Er bietet vielfältige Informationen zum Nachschlagen und zur Inspiration. Kommunalvertreter*innen und ihre Netzwerkpartner*innen gewinnen so nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch konkrete Handlungsansätze, um inklusive Strukturen nachhaltig zu gestalten.

Der Leitfaden richtet sich sowohl an Kommunen, die bereits erfolgreich inklusive Strukturen aufgebaut und Aktivitäten umgesetzt haben, als auch an neue Akteure, die daran interessiert sind, Inklusion durch Sport vor Ort zu fördern.

Der Leitfaden #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort kann auf der Website von Special Olympics Deutschland runtergeladen werden. Eine Version in Leichter Sprache steht unter diesem Link zur Verfügung.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x