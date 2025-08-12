Praxisbeispiele für Teilhabe durch Sport vor Ort

BERLIN (kobinet)
Inklusion im Sport ist sehr wichtig.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Das sagt Special Olympics Deutschland.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen können zusammen Sport machen.
Auch Menschen mit geistiger Behinderung.
Geistige Behinderung bedeutet: Das Denken fällt schwerer.
Das Lernen dauert länger.
Alle Menschen sollen dabei helfen.
Besonders wichtig sind die Städte und Gemeinden.
Sie heißen auch Kommunen.
Kommunen sind Städte und Gemeinden.
Dort wohnen Menschen zusammen.
Die Kommune kümmert sich um die Menschen.
Special Olympics Deutschland hilft den Kommunen.
Sie unterstützen lokale Gruppen und Vereine.
Es gibt einen neuen Leit-Faden.
Ein Leit-Faden ist wie eine Anleitung.
Er zeigt: So macht ihr das richtig.
Er heißt #ZusammenInklusiv – Teil-Habe vor Ort.
Teil-Habe bedeutet: bei etwas mit-machen.
Man kann mit-bestimmen.
Ein Leit-Faden ist ein Heft mit Tipps.
Es hilft den Menschen in den Kommunen.
In dem Leit-Faden stehen viele Bei-Spiele.
Diese Bei-Spiele funktionieren gut.
Menschen aus verschiedenen Orten haben ihre Erlebnisse geteilt.
Erlebnisse bedeutet: Das haben Menschen selbst gemacht.
Das haben sie selbst erfahren.
Der Leit-Faden gibt viele Informationen.
Er gibt auch genaue Tipps zum Handeln.
Der Leit-Faden ist für verschiedene Menschen.
Manche Kommunen machen schon inklusive Projekte.
Inklusive Projekte bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten zusammen.
Für sie ist der Leit-Faden auch gut.
Andere Kommunen fangen gerade erst an.
Auch für sie ist der Leit-Faden hilfreich.
Den Leit-Faden kann man kostenlos herunter-laden.
Herunter-laden bedeutet: Du holst eine Datei aus dem Internet.
Die Datei kommt dann auf deinen Computer.
Er steht auf der Internet-Seite von Special Olympics Deutschland.
Hier ist der Link zum Leit-Faden.
Es gibt den Leit-Faden auch in Leichter Sprache.
BERLIN (kobinet) Die Stärkung von Inklusion im Sport ist nach Einschätzung der Special Olympics Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insbesondere den Kommunen kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Als starker Partner unterstützt Special Olympics Deutschland bundesweit lokale Akteurinnen und Akteuren bei der Entwicklung inklusiver Strukturen. Mit dem neuen Leitfaden #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort möchte Special Olympics kommunalen Vertretern eine wertvolle Informations- und Lernhilfe an die Hand geben, um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im und durch Sport vor Ort zu stärken.
In dem Leitfaden sind die Erfahrungen und erfolgreiche Praxisbeispiele verschiedener Inklusionsprojekte auf lokaler Ebene vereint und aufgearbeitet. Er bietet vielfältige Informationen zum Nachschlagen und zur Inspiration. Kommunalvertreter*innen und ihre Netzwerkpartner*innen gewinnen so nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch konkrete Handlungsansätze, um inklusive Strukturen nachhaltig zu gestalten.
Der Leitfaden richtet sich sowohl an Kommunen, die bereits erfolgreich inklusive Strukturen aufgebaut und Aktivitäten umgesetzt haben, als auch an neue Akteure, die daran interessiert sind, Inklusion durch Sport vor Ort zu fördern.
Der Leitfaden #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort kann auf der Website von Special Olympics Deutschland runtergeladen werden. Eine Version in Leichter Sprache steht unter diesem Link zur Verfügung.
