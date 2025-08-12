Praxisbeispiele für Teilhabe durch Sport vor Ort

Er zeigt: So macht ihr das richtig.

BERLIN (kobinet) Die Stärkung von Inklusion im Sport ist nach Einschätzung der Special Olympics Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insbesondere den Kommunen kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Als starker Partner unterstützt Special Olympics Deutschland bundesweit lokale Akteurinnen und Akteuren bei der Entwicklung inklusiver Strukturen. Mit dem neuen Leitfaden #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort möchte Special Olympics kommunalen Vertretern eine wertvolle Informations- und Lernhilfe an die Hand geben, um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im und durch Sport vor Ort zu stärken.

In dem Leitfaden sind die Erfahrungen und erfolgreiche Praxisbeispiele verschiedener Inklusionsprojekte auf lokaler Ebene vereint und aufgearbeitet. Er bietet vielfältige Informationen zum Nachschlagen und zur Inspiration. Kommunalvertreter*innen und ihre Netzwerkpartner*innen gewinnen so nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch konkrete Handlungsansätze, um inklusive Strukturen nachhaltig zu gestalten.

Der Leitfaden richtet sich sowohl an Kommunen, die bereits erfolgreich inklusive Strukturen aufgebaut und Aktivitäten umgesetzt haben, als auch an neue Akteure, die daran interessiert sind, Inklusion durch Sport vor Ort zu fördern.

Der Leitfaden #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort kann auf der Website von Special Olympics Deutschland runtergeladen werden. Eine Version in Leichter Sprache steht unter diesem Link zur Verfügung.