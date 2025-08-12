Ein neuer Zug wird kommen: Der ICE L soll barrierefrei sein

Berlin (kobinet)
Kein schweres Hoch-Schleppen mehr.
Der Ein-Stieg ist ohne Stufen.
Das neue ICE-Modell L hat die Betriebs-Zulassung erhalten.
ICE bedeutet: Inter-City-Express.
Das ist ein sehr schneller Zug in Deutschland.
Eine Betriebs-Zulassung ist eine Erlaubnis.
Züge brauchen diese Erlaubnis.
Nur dann dürfen sie Menschen transportieren.
Das Amt gibt diese Erlaubnis.
Ab Dezember fährt der Zug zwischen 2 deutschen Städten.
Das Besondere ist der stufen-lose Ein-Stieg.
Das L im Namen steht für Low Floor.
Low Floor bedeutet: niedriger Boden.
Das ist ein englisches Wort.
Der Boden ist niedrig.
Menschen können leichter ein-steigen.
Roll-Stuhl-Fahrer können ohne Hilfe ein-steigen.
Kinder-Wagen müssen nicht hoch-getragen werden.
Schwere Koffer müssen nicht hoch-getragen werden.
Fahr-Räder müssen nicht hoch-getragen werden.
Das macht das Reisen leichter.
Der Zug fährt ab Dezember 2025.
Das ist der Fahr-Plan-Wechsel.
Ein Fahr-Plan-Wechsel bedeutet: Die Zeiten ändern sich.
Züge fahren zu neuen Zeiten.
Das passiert 2 mal im Jahr.
Die Strecke ist Berlin - Köln.
Das schreibt die ZEIT.
Alexander Ahrens hat kobinet-nachrichten darauf aufmerksam gemacht.
Berlin (kobinet) "Kein schweres Hochschleppen mehr dank stufenlosem Einstieg – das neue ICE-Modell L hat die Betriebszulassung erhalten. Ab Dezember verbindet er zwei deutsche Städte." So heißt es in einem Beitrag der ZEIT, auf den Alexander Ahrens die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Das Besondere an den Fahrzeugen ist der stufenlose Einstieg. Das 'L' im Namen steht für 'Low Floor'. Das bedeutet: Reisende im Rollstuhl können ohne Hilfe ein- und aussteigen. Kinderwagen, schwere Koffer oder Fahrräder müssen nicht mehr über die Gleiskante und die Stufen hochgetragen werden", heißt es weiter im ZEIT-Beitrag. Der Zug soll ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 auf der Strecke Berlin - Köln unterwegs sein.
