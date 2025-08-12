Menu Close

Ein neuer Zug wird kommen: Der ICE L soll barrierefrei sein

Veröffentlicht am 12.08.2025 07:53 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
ICE L
ICE L
Foto: Die Bahn

Berlin (kobinet) "Kein schweres Hochschleppen mehr dank stufenlosem Einstieg – das neue ICE-Modell L hat die Betriebszulassung erhalten. Ab Dezember verbindet er zwei deutsche Städte." So heißt es in einem Beitrag der ZEIT, auf den Alexander Ahrens die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Das Besondere an den Fahrzeugen ist der stufenlose Einstieg. Das 'L' im Namen steht für 'Low Floor'. Das bedeutet: Reisende im Rollstuhl können ohne Hilfe ein- und aussteigen. Kinderwagen, schwere Koffer oder Fahrräder müssen nicht mehr über die Gleiskante und die Stufen hochgetragen werden", heißt es weiter im ZEIT-Beitrag. Der Zug soll ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 auf der Strecke Berlin - Köln unterwegs sein.

Link zum Bericht der ZEIT über den neuen ICE L

Ottmar Miles-Paul Nachricht

