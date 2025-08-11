Köln
Es gibt ein Problem an den Unis.
Die Disability Studies sind in Gefahr.
Disability Studies bedeutet: Forscher schauen sich das Leben von Menschen mit Behinderungen an.
Diese Studien-Fächer können weg-fallen.
Professorin Anne Waldschmidt warnt vor dem Problem.
Sie hat am 8. August 2025 ein Interview gegeben.
Das Interview war im Deutschland-Funk.
Deutschland-Funk ist ein Radio-Sender.
Es gibt eine Petition gegen das Problem.
Petition bedeutet: Menschen sammeln Unterschriften für eine Bitte.
Die Menschen wollen damit etwas ändern.
Die Petition heißt: Disability Studies bedroht.
Sie heißt auch: Kritisch-emanzipatorische Wissenschaft schützen und stärken!
Emanzipatorisch bedeutet: Menschen werden frei und selbst-bestimmt.
Die Petition richtet sich an wichtige Politikerinnen.
Das ist Maryam Blumenthal aus Hamburg.
Das ist Ina Brandes aus Nord-Rhein-Westfalen.
Die Petition richtet sich auch an Unis.
Das ist die Uni zu Köln.
Und die Evangelische Hoch-Schule in Hamburg.
Das Problem ist in 2 Städten besonders groß.
In Hamburg und in Köln.
Dort gibt es sehr gute Programme für Disability Studies.
Programme bedeutet: Das sind Studien-Pläne an den Unis.
Diese Programme sollen vielleicht gestoppt werden.
Das wäre sehr schlecht für die Forschung.
Köln (kobinet) "Wissenschaftler*innen warnen vor Kürzung bei Disability Studies", so lautet der Titel eines Interviews mit Prof. Dr. Anne Waldschmidt, das am 8. August 2025 in der Sendung Campus & Karriere im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Hintergrund ist eine Petition mit dem Titel: "Disability Studies bedroht: Kritisch-emanzipatorische Wissenschaft schützen und stärken!" Diese auf campact eingestellten Petition richtet sich an die Hamburger Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Maryam Blumenthal, die nordrhein-westfälische Ministerin für Kultur und Wissenschaft Ina Brandes sowie an die Rektorate der Universität zu Köln und der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie Hamburg. Hintergrund ist, dass sowohl in Hamburg, als auch in Köln die renommierten Programme für Disability Studies in ihrer Fortführung massiv bedroht sind.
Link zum Interview mit Prof. Dr. Anne Waldschmidt im Deutschlandfunk
