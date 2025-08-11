Wissenschaftler*innen warnen vor Kürzung bei Disability Studies

Köln

Es gibt ein Problem an den Unis. Die Disability Studies sind in Gefahr. Disability Studies bedeutet: Forscher schauen sich das Leben von Menschen mit Behinderungen an. Diese Studien-Fächer können weg-fallen.

Professorin Anne Waldschmidt warnt vor dem Problem. Sie hat am 8. August 2025 ein Interview gegeben. Das Interview war im Deutschland-Funk. Deutschland-Funk ist ein Radio-Sender.

Es gibt eine Petition gegen das Problem. Petition bedeutet: Menschen sammeln Unterschriften für eine Bitte. Die Menschen wollen damit etwas ändern. Die Petition heißt: Disability Studies bedroht. Sie heißt auch: Kritisch-emanzipatorische Wissenschaft schützen und stärken! Emanzipatorisch bedeutet: Menschen werden frei und selbst-bestimmt.

Die Petition richtet sich an wichtige Politikerinnen. Das ist Maryam Blumenthal aus Hamburg. Das ist Ina Brandes aus Nord-Rhein-Westfalen. Die Petition richtet sich auch an Unis. Das ist die Uni zu Köln. Und die Evangelische Hoch-Schule in Hamburg.