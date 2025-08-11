Menu Close

Wissenschaftler*innen warnen vor Kürzung bei Disability Studies

Veröffentlicht am 11.08.2025 06:35 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Deutschlandfunk

Köln (kobinet) "Wissenschaftler*innen warnen vor Kürzung bei Disability Studies", so lautet der Titel eines Interviews mit Prof. Dr. Anne Waldschmidt, das am 8. August 2025 in der Sendung Campus & Karriere im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Hintergrund ist eine Petition mit dem Titel: "Disability Studies bedroht: Kritisch-emanzipatorische Wissenschaft schützen und stärken!" Diese auf campact eingestellten Petition richtet sich an die Hamburger Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Maryam Blumenthal, die nordrhein-westfälische Ministerin für Kultur und Wissenschaft Ina Brandes sowie an die Rektorate der Universität zu Köln und der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie Hamburg. Hintergrund ist, dass sowohl in Hamburg, als auch in Köln die renommierten Programme für Disability Studies in ihrer Fortführung massiv bedroht sind.

Link zum Interview mit Prof. Dr. Anne Waldschmidt im Deutschlandfunk

Link zur Petition

Ottmar Miles-Paul Nachricht

