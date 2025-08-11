Menu Close

Lebenshilfe modernisiert und erweitert Wohnheim

Veröffentlicht am 11.08.2025 09:32 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Blick auf ein zweigeschossiges Gebäude mit flachem Dach. Die Fläche vor dem Gebäude ist mit Platten ausgelegt. Dabei wurde Platz für kleine Bäume gelassen
Wohnheim der Lebenshilfe Starnberg
Foto: Lebenshilfe Starnberg

STARNBERG bei München (kobinet) Die Lebenshilfe Starnberg erweitert ihr Wohnangebot für Menschen mit geistiger Behinderung im Landkreis Starnberg. Nach fünf Jahren intensiver Planung und Bauphase öffnet das Wohnheim in der Hanfelder Straße mit acht zusätzlichen Wohnplätzen seine Türen und bietet damit ab sofort 26 Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause. Mit dem Anbau in der Hanfelder Straße setzt die Lebenshilfe Starnberg bewusst ein Zeichen gegen den bundesweiten Trend rückläufiger stationärer Wohnplätze. Während in vielen Regionen Deutschlands und auch in Bayern die Zahl der verfügbaren Wohnplätze aufgrund von Fachkräftemangel und neuen Personalvorgaben sinkt, investiert Starnberg gezielt in den Ausbau und die Modernisierung seiner Wohnangebote für Menschen mit Behinderung.

Die Lebenshilfe Starnberg betreibt im Landkreis vier Wohnangebote mit insgesamt 83 Plätzen und bietet damit ein vergleichsweise umfangreiches und gut vernetztes Angebot. Die zentrale Lage der Wohnheime, beispielsweise das Wohnheim Hanfelder Straße nahe dem Stadtzentrum, ermöglicht den Bewohnerinnen und Bewohnern eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Neben der Modernisierung des schon bestehenden Gebäudes wurde an der Westseite ein neuer zweistöckiger Gebäudeflügel ergänzt. Die daraus entstandenen Wohneinheiten sind in Form von zwei Wohngemeinschaften gestaltet, in denen jeweils zu viert gewohnt wird. Da die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims mit unterschiedlichen geistigen sowie körperlichen Behinderungen leben, wurde bei der Planung auf eine umfängliche Barrierefreiheit geachtet. „So kann jeglichen Bedürfnissen nachgegangen werden und für alle ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Wohnen ermöglicht werden“, hebt die Einrichtungsleitung hervor. Neben vier Zimmern, die als privater Rückzugsort für die Bewohnerinnen und Bewohner dienen, verfügen beide Wohngemeinschaften über einen gemeinsamen Wohn- und Aufenthaltsraum sowie drei großzügige Bäder.

Die Eröffnung dieses neuen Wohnheims setzt ein deutliches Zeichen für die Zukunft: Sie zeigt, nach dem Verständnis der Lebenshilfe Starnberg, wie wichtig es ist, modernen und nachhaltigen Wohnraum speziell für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Mit dem Fokus auf Barrierefreiheit und einem innovativen Energiekonzept wird hier nicht nur Lebensqualität verbessert, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Alle Beteiligten blicken mit großer Freude und Zuversicht auf dieses Projekt, das als Vorbild für weitere inklusive und nachhaltige Bauvorhaben dienen soll

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.