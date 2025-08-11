Menu Close

Kundgebung für mehr Barrierefreiheit am 12. August 2025 in Bremen

Veröffentlicht am 11.08.2025 08:31 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat für Kundgebung am 12.8.2025 in Bremen für mehr Barrierefreiheit
Plakat für Kundgebung am 12.8.2025 in Bremen für mehr Barrierefreiheit
Foto: privat

Bremen (kobinet) Die geplante Neugestaltung der Umsteigeanlage Domsheide in Bremen sieht vor, dass die Bus- und Straßenbahnhaltestellen an der Domsheide weiterhin getrennt bleiben. Nach diesen Plänen sollen die Haltestellen der Buslinien 24 und 25 sowie der Straßenbahnlinien 4, 6 und 8 jedoch um ca. 50 m in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke verschoben werden. Hierdurch ergeben sich für die Domsheide, an der täglich 12.500 Personen umsteigen, lange Umstiegswege. Fahrgäste müssen künftig bis zu 185 Meter zwischen den Haltestellen zurücklegen. Besonders problematisch ist dabei das langgezogene Gefälle in der Balgebrückstraße, das die barrierefreie Nutzung des ÖPNV zusätzlich erschwert. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, ältere und andere beeinträchtigte Fahrgäste sind davon besonders betroffen und könnten wichtige Anschlüsse verpassen. Gegen diese Pläne führt nun ein Bündnis Bremer Behindertenverbände am 12. August 2025 um 17:30 Uhr eine Kundgebung für mehr Barrierefreiheit an der Domsheide/Glocke durch.

In einem auf Facebook verbreiteten Aufruf zur Teilnahme an der Kundgebung unter dem Motto „“Für mehr Barrierefreiheit“ heißt es: „Mobilität ist ein Menschenrecht. Daher sind Verkehrsunternehmen verpflichtet vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV zu gewährleisten“.

Link zum Facebook-Post von Udo Schmidt

Ottmar Miles-Paul Nachricht

