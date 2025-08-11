Frida Kahlo: Stark, verletzlich, unvergessen: Warum sich Stephanie Lang von ihr inspiriert fühlt?



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Bad Segeberg (kobinet) Es gibt einen neuen Podcast. Podcast bedeutet: Hör-sendung aus dem Internet. Wie Radio zum anhören. Der Podcast heißt IGEL. IGEL bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen oder vergessen. In der neuen Folge geht es um Frida Kahlo. Frida Kahlo war eine Malerin aus Mexiko. Sie lebte von 1907 bis 1954. Stephanie Lang erzählt über Frida Kahlo. Sascha Lang stellt die Fragen. Frida Kahlo war eine besondere Frau. Sie hatte viele Gesundheits-Probleme. Als Kind bekam sie Kinder-Lähmung. Kinder-Lähmung ist eine Krankheit. Die Krankheit macht die Muskeln schwach. Dann können Menschen schlecht gehen. Später hatte sie einen schweren Bus-Unfall. Der Unfall veränderte ihr Leben für immer. Frida Kahlo machte aus ihrem Schmerz Kunst. Sie malte viele Selbst-Portraits. Selbst-Portraits sind Bilder von sich selbst. Menschen malen sich selbst. Sie zeigen ihr eigenes Gesicht. In ihren Bildern zeigte sie ihre Gefühle. Sie zeigte auch ihre körperlichen Probleme. Stephanie Lang erzählt ihre Geschichte. Sie entdeckte Frida Kahlo in einer Klinik. Dort sah sie Sachen mit Frida Kahlos Bild. Später schaute sie eine Dokumentation über sie. Eine Dokumentation zeigt wahre Geschichten. Sie erklärt wichtige Themen im Fernsehen. Die Geschichten sind nicht erfunden. Sie sah auch den Film Frida. Das Gespräch behandelt viele Themen: Frida Kahlos Leben mit Kinder-Lähmung war schwer. Sie hatte eine Beziehung zu Diego Rivera. Diego Rivera war auch ein Künstler. Er malte große Wand-Bilder. Frida Kahlo machte aus Schmerz Kunst. Sie zeigte Gesellschafts-Probleme in ihren Bildern. Gesellschafts-Probleme betreffen alle Menschen zusammen. Zum Beispiel: Armut oder Umwelt-Verschmutzung. Diese Probleme machen das Leben schwerer. Sie war immer ehrlich zu sich selbst. Das half ihr beim Heilen und Malen. Frida Kahlo wurde erst nach ihrem Tod berühmt. Heute kennen sie Menschen auf der ganzen Welt. Sie ist ein Symbol für Stärke geworden. Sie zeigt: Man kann aus Schmerz Kraft bekommen. Stephanie Lang macht auch Kunst. Sie malt Botschafts-Energie-Bilder. Botschafts-Energie-Bilder sind besondere Bilder. Sie sollen wichtige Nachrichten zeigen. Die Bilder haben viel Kraft und Gefühl. Kunst-Therapie hilft Menschen dabei sich selbst zu finden. Kunst-Therapie ist eine besondere Art von Hilfe. Menschen malen oder basteln dabei. Das hilft bei seelischen Problemen. Kunst-Therapie hilft beim Ausdruck von Gefühlen. Frida Kahlo ist eine Super-Heldin. Sie zeigt: Sei du selbst. Sie zeigt: Hab Mut zur Ehrlichkeit. Aus Schmerz kann man Kraft bekommen. Link zur neuen IGEL-Podcast Folge Link zu allen IGEL-Podcast Folgen Cover des IGEL-Podcast zu Frida Kahlo

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Frida Kahlo: Stark, verletzlich, unvergessen - Warum sich Stephanie Lang von ihr inspiriert fühlt?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser ersten Folge der neuen Rubrik des IGEL-Podcast mit dem Titel "HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung" spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo.



Bad Segeberg (kobinet) "Frida Kahlo: Stark, verletzlich, unvergessen - Warum sich Stephanie Lang von ihr inspiriert fühlt?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser ersten Folge der neuen Rubrik des IGEL-Podcast mit dem Titel "HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung" spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo. Frida Kahlo – Kämpferin, Künstlerin, Inspirationsquelle: In dieser ersten Folge der neuen Rubrik ‚HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung‘ spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo. Frida Kahlo (1907–1954) war nicht nur eine der bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas, sondern auch eine außergewöhnliche Kämpferin. Gezeichnet von Kinderlähmung, einem schweren Busunfall mit lebensverändernden Verletzungen und weiteren gesundheitlichen Rückschlägen, verwandelte sie Schmerz und Einschränkungen in kraftvolle Kunst. Ihre Selbstporträts und Werke spiegeln Themen wie Identität, Körperlichkeit, Verlust und Resilienz wider. Stephanie Lang schildert, wie sie Frida Kahlo für sich entdeckt hat – vom zufälligen Blick auf Merchandising-Artikel in einer Klinik über eine Netflix-Dokumentation bis hin zum Film Frida mit Salma Hayek. Sie beschreibt, warum Fridas unbeirrbarer Wille, ihre direkte Art und ihr Mut, sich nicht in Schubladen stecken zu lassen, so inspirierend sind“, heißt es u.a. in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcast. Das Gespräch beleuchtet: Frida Kahlos Lebensweg mit Polio, schwerem Unfall und körperlichen Einschränkungen

Ihre Beziehung zum Wandmaler Diego Rivera

Die Verarbeitung von Schmerz, Verlust und gesellschaftlichen Themen in ihrer Kunst

Den Stellenwert von Selbstannahme und Authentizität für Heilung und künstlerische Kraft

Warum Frida Kahlo erst nach ihrem Tod zur weltweiten Ikone wurde Stephanie erzählt zudem von ihrer eigenen künstlerischen Arbeit mit Botschaftsenergiebildern und der Rolle von Kunsttherapie als Weg zu Selbstannahme und Ausdruck. Im Fazit zu den Ausführungen zu diesem Podcast heißt es: „Frida Kahlo bleibt ein Symbol für Stärke, Ehrlichkeit und den Mut, ‚Ich selbst‘ zu sein – eine Superheldin, die zeigt, wie man aus Schmerz Kraft schöpfen kann.“ Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Cover des IGEL-Podcast zu Frida Kahlo

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Frida Kahlo: Stark, verletzlich, unvergessen - Warum sich Stephanie Lang von ihr inspiriert fühlt?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser ersten Folge der neuen Rubrik des IGEL-Podcast mit dem Titel "HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung" spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo.

Frida Kahlo – Kämpferin, Künstlerin, Inspirationsquelle: In dieser ersten Folge der neuen Rubrik ‚HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung‘ spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo. Frida Kahlo (1907–1954) war nicht nur eine der bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas, sondern auch eine außergewöhnliche Kämpferin. Gezeichnet von Kinderlähmung, einem schweren Busunfall mit lebensverändernden Verletzungen und weiteren gesundheitlichen Rückschlägen, verwandelte sie Schmerz und Einschränkungen in kraftvolle Kunst. Ihre Selbstporträts und Werke spiegeln Themen wie Identität, Körperlichkeit, Verlust und Resilienz wider. Stephanie Lang schildert, wie sie Frida Kahlo für sich entdeckt hat – vom zufälligen Blick auf Merchandising-Artikel in einer Klinik über eine Netflix-Dokumentation bis hin zum Film Frida mit Salma Hayek. Sie beschreibt, warum Fridas unbeirrbarer Wille, ihre direkte Art und ihr Mut, sich nicht in Schubladen stecken zu lassen, so inspirierend sind“, heißt es u.a. in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcast.

Das Gespräch beleuchtet:

Frida Kahlos Lebensweg mit Polio, schwerem Unfall und körperlichen Einschränkungen

Ihre Beziehung zum Wandmaler Diego Rivera

Die Verarbeitung von Schmerz, Verlust und gesellschaftlichen Themen in ihrer Kunst

Den Stellenwert von Selbstannahme und Authentizität für Heilung und künstlerische Kraft

Warum Frida Kahlo erst nach ihrem Tod zur weltweiten Ikone wurde

Stephanie erzählt zudem von ihrer eigenen künstlerischen Arbeit mit Botschaftsenergiebildern und der Rolle von Kunsttherapie als Weg zu Selbstannahme und Ausdruck.

Im Fazit zu den Ausführungen zu diesem Podcast heißt es: „Frida Kahlo bleibt ein Symbol für Stärke, Ehrlichkeit und den Mut, ‚Ich selbst‘ zu sein – eine Superheldin, die zeigt, wie man aus Schmerz Kraft schöpfen kann.“

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast