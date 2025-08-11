Menu Close

Frida Kahlo: Stark, verletzlich, unvergessen: Warum sich Stephanie Lang von ihr inspiriert fühlt?

Veröffentlicht am 11.08.2025 06:47 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Cover des IGEL-Podcast zu Frida Kahlo
Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Frida Kahlo: Stark, verletzlich, unvergessen - Warum sich Stephanie Lang von ihr inspiriert fühlt?" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In dieser ersten Folge der neuen Rubrik des IGEL-Podcast mit dem Titel "HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung" spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo.

Frida Kahlo – Kämpferin, Künstlerin, Inspirationsquelle: In dieser ersten Folge der neuen Rubrik ‚HörerInnen erzählen über ihre inspirierenden Menschen mit Behinderung‘ spricht Sascha Lang, der Inklusator, mit Stephanie Lang über die legendäre mexikanische Malerin Frida Kahlo. Frida Kahlo (1907–1954) war nicht nur eine der bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas, sondern auch eine außergewöhnliche Kämpferin. Gezeichnet von Kinderlähmung, einem schweren Busunfall mit lebensverändernden Verletzungen und weiteren gesundheitlichen Rückschlägen, verwandelte sie Schmerz und Einschränkungen in kraftvolle Kunst. Ihre Selbstporträts und Werke spiegeln Themen wie Identität, Körperlichkeit, Verlust und Resilienz wider. Stephanie Lang schildert, wie sie Frida Kahlo für sich entdeckt hat – vom zufälligen Blick auf Merchandising-Artikel in einer Klinik über eine Netflix-Dokumentation bis hin zum Film Frida mit Salma Hayek. Sie beschreibt, warum Fridas unbeirrbarer Wille, ihre direkte Art und ihr Mut, sich nicht in Schubladen stecken zu lassen, so inspirierend sind“, heißt es u.a. in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcast.

Das Gespräch beleuchtet:

  • Frida Kahlos Lebensweg mit Polio, schwerem Unfall und körperlichen Einschränkungen
  • Ihre Beziehung zum Wandmaler Diego Rivera
  • Die Verarbeitung von Schmerz, Verlust und gesellschaftlichen Themen in ihrer Kunst
  • Den Stellenwert von Selbstannahme und Authentizität für Heilung und künstlerische Kraft
  • Warum Frida Kahlo erst nach ihrem Tod zur weltweiten Ikone wurde

Stephanie erzählt zudem von ihrer eigenen künstlerischen Arbeit mit Botschaftsenergiebildern und der Rolle von Kunsttherapie als Weg zu Selbstannahme und Ausdruck.

Im Fazit zu den Ausführungen zu diesem Podcast heißt es: „Frida Kahlo bleibt ein Symbol für Stärke, Ehrlichkeit und den Mut, ‚Ich selbst‘ zu sein – eine Superheldin, die zeigt, wie man aus Schmerz Kraft schöpfen kann.“

