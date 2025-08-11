Forderung nach sicherer Finanzierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

STUTTGART (kobinet)

Immer mehr Kinder brauchen Hilfe. Immer mehr Jugendliche brauchen Hilfe. Aber es gibt zu wenig Geld dafür. Das ist das Problem in Baden-Württemberg.

Morgen ist der Tag der Jugend auf der ganzen Welt. Deshalb fordern Hilfs-Gruppen mehr Geld. Sie wollen sichere Finanzierung. Finanzierung bedeutet: Geld für etwas besorgen. Man braucht Geld für ein Projekt. Man sucht nach Geld-Gebern.

Diese Geld-Geber geben dann das Geld. Sie wollen das Geld für die Offene Kinder-Arbeit. Sie wollen das Geld für die Offene Jugend-Arbeit. Offene Kinder-Arbeit bedeutet: Angebote für junge Menschen. Alle können mitmachen. Man muss sich nicht anmelden.

Es gibt Spiele in Jugend-Zentren. Es gibt Kurse in Jugend-Zentren. Diese Arbeit braucht mehr Geld in ganz Baden-Württemberg.

Es gibt zu wenig Geld für diese wichtige Arbeit. Deshalb müssen Angebote weg-fallen. Die Eltern müssen mehr bezahlen.

Das trifft vor allem junge Menschen hart. Diese jungen Menschen haben schon wenig Hilfe im Alltag. In Jugend-Häusern können sie sich frei entwickeln. Auf Aktiv-Spiel-Plätzen können sie lernen. In Jugend-Treffs können sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Persönlichkeits-Entwicklung bedeutet: Man wird zu einer eigenen Person.

Man lernt seine Stärken kennen. Man wird selbst-ständiger. Man kann eigene Entscheidungen treffen.

Die Offene Kinder-Arbeit ist sehr wichtig. Die Offene Jugend-Arbeit ist sehr wichtig. Sie hilft jungen Menschen bei der Demokratie-Bildung. Demokratie-Bildung bedeutet: Lernen über Demokratie. Demokratie heißt: Alle Menschen dürfen mit-bestimmen. Man lernt über Wahlen.

Man lernt über Politik. Man lernt seine Rechte kennen.

Die jungen Menschen können wichtige Erfahrungen machen. Sie lernen demokratische Abläufe kennen. Demokratische Abläufe bedeuten: So läuft Demokratie ab. Alle dürfen ihre Meinung sagen. Dann wird gemeinsam entschieden. Das Ergebnis gilt für alle.

Das hilft ihrer Persönlichkeits-Entwicklung.

Das Geld kommt von verschiedenen Stellen. Die Gemeinden geben Geld. Das Land Baden-Württemberg gibt Geld für besondere Programme. Der Bund gibt auch Geld für Programme.

Es gibt viele Krisen heute. Es gibt Krieg in der Ukraine. Es gibt die Klima-Krise. Klima-Krise bedeutet: Die Erde wird zu warm. Das macht viele Probleme für Menschen. Die Wirtschaft ist unsicher.

Die Gesellschaft ist gespalten.