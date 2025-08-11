Bentele: Wer über die Rente bestimmt, muss auch einzahlen

Berlin (kobinet)

Carsten Linnemann ist CDU-General-Sekretär. General-Sekretär bedeutet: Das ist ein wichtiger Chef. Er leitet eine große Verwaltung. Er hat eine Idee vorgeschlagen. In Zukunft soll es weniger Beamte geben. Neue Beamte soll es nur noch bei 4 Bereichen geben:

Bei der Polizei, bei der Justiz, beim Zoll und bei den Finanz-Ämtern. Justiz bedeutet: Das sind alle Gerichte in Deutschland. Die Gerichte entscheiden bei Streit. Zoll bedeutet: Das ist Geld für Straßen. Man zahlt es beim Fahren. Finanz-Ämter bedeutet: Das sind Behörden vom Staat.

Sie sammeln Steuern von den Menschen. So will er Geld sparen. Beamte bekommen nämlich eine Pension. Pension bedeutet: Das ist Geld für alte Menschen. Sie müssen dann nicht mehr arbeiten. Das ist Geld im Alter.

Die Pension kostet den Staat viel Geld. Verena Bentele ist VdK-Präsidentin. VdK-Präsidentin bedeutet: Sie ist die Chefin von einem Verein. Der Verein hilft kranken und alten Menschen. Sie hat zu diesem Vorschlag etwas gesagt. Sie findet es gut.

Die CDU redet endlich über die Ungerechtigkeit. Beamte und normale Rentner werden unterschiedlich behandelt. Verena Bentele fordert etwas. Eine Ministerin soll sich um das Problem kümmern. Die Renten-Kommission soll über Beamte sprechen. Renten-Kommission bedeutet: Das ist eine Arbeits-Gruppe.

Die Gruppe denkt über die Rente nach. Beamte sollen auch in die gesetzliche Renten-Versicherung einzahlen. Gesetzliche Renten-Versicherung bedeutet: Das ist eine Versicherung für alle Arbeiter. Alle zahlen jeden Monat Geld ein. Verena Bentele sagt noch etwas Wichtiges. Wer über die Rente entscheidet soll auch einzahlen.

Das ist fair. Die Wirtschafts-Weisen haben etwas herausgefunden. Wirtschafts-Weisen bedeutet: Das sind 5 kluge Menschen. Sie schauen sich die deutsche Wirtschaft an. Wenn Beamte auch einzahlen würden wäre das gut. Die Renten-Versicherung hätte dann weniger Probleme.

Das würde bis in die 2070er Jahre helfen. Bisher will man nur Geld kürzen. Der Staat gibt Geld für die Renten-Versicherung. Das wollen manche reduzieren. Das ist aber nicht fair. Verena Bentele erklärt die Zahlen.

90 Milliarden Euro gibt der Staat jedes Jahr aus. Das Geld ist für Pensionen und Beihilfen. Beihilfen bedeutet: Das ist Geld vom Staat. Der Staat gibt das Geld an Firmen. Eine Durchschnitts-Pension sind 3.500 Euro. Wenn es weniger Beamte gäbe wäre mehr Geld da.

Das Geld könnte für alle Bürger verwendet werden. Zum Beispiel weniger Beamte in der Verwaltung. Oder weniger Beamte als Lehrer. Die Renten-Kommission soll auch über Bundestags-Abgeordnete sprechen. Bundestags-Abgeordnete bedeutet: Das sind Politiker im Parlament. Sie arbeiten im Bundestag in Berlin.