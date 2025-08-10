Momentaufnahme 400

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite.
Alles was Menschen machen geht kaputt.
Das dauert manchmal lange.
Aber es passiert immer.
Das hat Buddha gesagt.
Buddha war ein Mann aus Indien.
Er lebte vor sehr langer Zeit.
Buddha war ein wichtiger Lehrer.
Ihr sollt weiter arbeiten.
Ihr sollt euch anstrengen.
Ihr sollt immer aufpassen.
Das ist wichtig.
Das gilt für das ganze Leben.
Berlin (kobinet) Alles Geschaffene ist vergänglich. Strebt weiter, benühlt euch, unablässig achtsam zu sein.
Buddha
