Wien (kobinet)
Ihr sucht gute Infos über Behinderten-Politik in Österreich?
Behinderten-Politik bedeutet: Regeln für Menschen mit Behinderung machen.
Die Politik sorgt dafür: Menschen mit Behinderung sollen gut leben können.
Sie sollen die gleichen Rechte haben wie alle anderen.
Die Politik macht Gesetze dafür.
Dann schaut auf www.bizeps.or.at.
Die Infos sind aktuell und zuverlässig.
BIZEPS ist ein Online-Nachrichten-Dienst aus Österreich.
Online-Nachrichten-Dienst bedeutet: Nachrichten im Internet lesen oder hören.
Du brauchst dafür ein Handy oder einen Computer.
Die Nachrichten kommen schnell zu dir.
Du musst keine Zeitung kaufen.
Heute am 10. August 2025 feiert BIZEPS ein Fest.
BIZEPS gibt es seit 30 Jahren im Internet.
BIZEPS startete 1995 mit dem Interabilist.
Seitdem wurde BIZEPS immer weiter aus-gebaut.
Am 31. Juli 2025 bekam BIZEPS ein neues Design.
Das Design ist frisch und schön.
Die Firma Liechtenecker hat das neue Design gemacht.
Liechtenecker ist ein Studio für UX Design.
UX Design bedeutet: Internet-Seiten gut und einfach machen.
Menschen sollen die Internet-Seite leicht bedienen können.
UX bedeutet: Wie fühlt sich die Nutzung an.
Designer machen die Internet-Seite schön und praktisch.
BIZEPS hat eine Chronik über 30 Jahre Online-Zeit geschrieben.
Chronik bedeutet: Eine Liste mit wichtigen Ereignissen.
Die Ereignisse stehen in der richtigen Reihen-Folge.
Was zuerst passiert ist steht oben.
Die Chronik zeigt: Was ist wann passiert.
Die kobinet-Nachrichten gratulieren BIZEPS zum Jubiläum.
Jubiläum bedeutet: Ein besonderer Gedenk-Tag.
An diesem Tag feiert man ein wichtiges Ereignis.
Das Ereignis ist schon viele Jahre her.
Zum Beispiel: 10 Jahre verheiratet oder 25 Jahre im Beruf.
Beide Redaktionen arbeiten seit vielen Jahren zusammen.
Redaktionen bedeutet: Arbeits-Gruppen bei Zeitungen oder im Fernsehen.
Die Menschen dort schreiben Artikel und machen Sendungen.
Sie sammeln Nachrichten und prüfen sie.
Dann bringen sie die Nachrichten zu den Lesern.
Die Zusammen-Arbeit ist sehr kollegial und eng.
Kollegial bedeutet: Freundlich zu Arbeits-Kollegen sein.
Man hilft sich gegenseitig bei der Arbeit.
Man ist höflich und respektvoll zueinander.
Man arbeitet gut zusammen im Team.
BIZEPS macht sehr gute Berichte über Behinderten-Politik.
Wien (kobinet) Wer gute, tagesaktuelle und verlässliche Informationen über die Behindertenpolitik in Österreich sucht, für diejenigen ist die Internetadresse www.bizeps.or.at ein Muss und guter Anker. Heute, am 10. August 2025, begeht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS das 30-jährige Jubiläum seiner Online-Präsenz. Der österreichische Online-Nachrichtendienst wurde 1995 mit dem Interabilist gestartet und seither kontinuierlich ausgebaut. "Am 31. Juli haben wir www.bizeps.or.at im frischen, neugestalteten Design online gestellt – gestaltet und umgesetzt von Liechtenecker, dem UX Design & Development Studio", heißt es u.a. in der Chronik über die Entwicklung der Online-Präsenz von BIZEPS, die zum 30jährigen Jubiläum auf deren Internetseite eingestellt wurde.
Link zur Chronik über 30 Jahre Online-Präsenz von BIZEPS
Die Redaktion der kobinet-nachrichten gratuliert ihren Kolleg*innen in Österreich, mit denen sie seit vielen Jahren eng und sehr kollegial zusammenarbeiten darf, zu diesem tollen BIZEPS-Jubiläum und vor allem zu der qualitativ hochwertigen Berichterstattung.
