30 Jahre BIZEPS Präsenz im Internet

Wien (kobinet)

Ihr sucht gute Infos über Behinderten-Politik in Österreich?

Behinderten-Politik bedeutet: Regeln für Menschen mit Behinderung machen.

Die Politik sorgt dafür: Menschen mit Behinderung sollen gut leben können.

Sie sollen die gleichen Rechte haben wie alle anderen.

Die Politik macht Gesetze dafür.

Dann schaut auf www.bizeps.or.at.