Ratgeber für den Notfall



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken STUTTGART (kobinet) Der Landes-Verband für Menschen mit Körper-Behinderung hat einen Rat-Geber geschrieben. Ein Landes-Verband ist eine große Gruppe. Die Gruppe arbeitet in einem Bundes-Land. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Körper-Behinderung bedeutet: Ein Teil vom Körper funktioniert nicht richtig. Zum Beispiel: Die Beine oder die Arme. Mehrfach-Behinderung bedeutet: Ein Mensch hat verschiedene Behinderungen. Zum Beispiel: Er sieht schlecht und hört schlecht. Der Rat-Geber ist in Leichter Sprache. In dem Rat-Geber steht: Was braucht man für einen Not-Fall? Wie bereitet man sich auf einen Not-Fall vor? Not-Fälle kommen plötzlich. Zum Beispiel: Hoch-Wasser. Oder Stark-Regen. Oder Erd-Beben. Manchmal fällt der Strom aus. Oder die Wasser-Leitung ist kaputt. Jeder Mensch sollte vorbereitet sein. Persönliche Vor-Sorge gibt Sicherheit. Persönliche Vor-Sorge bedeutet: Du planst für die Zukunft. Du überlegst: Was passiert wenn ich krank werde? Du schreibst deine Wünsche auf. In dem Rat-Geber steht: Was ist wichtig im Not-Fall? Wie legt man einen Not-Vorrat an? Ein Not-Vorrat sind Essen und Getränke für Not-Fälle. Sebastian Fuchs ist Inklusions-Botschafter. Ein Inklusions-Botschafter hilft Menschen mit Behinderung. Er erklärt: Alle Menschen gehören dazu. Menschen mit und ohne Behinderung sollen zusammen leben. Er ist auch Vorstands-Mitglied. Ein Vorstands-Mitglied leitet einen Verein. Es trifft wichtige Entscheidungen. Es hat viel Verantwortung. Sebastian Fuchs sagt: Es ist wichtig. Menschen mit Behinderungen sollen sich auf Not-Fälle vorbereiten. Das stärkt das Selbst-Vertrauen. Das macht unabhängiger. Die Rezepte werden Schritt für Schritt erklärt. Sebastian Fuchs sagt: Ich bin kein Sterne-Koch. Ein Sterne-Koch kocht besonders gut. Experten bewerten sein Restaurant. Sie geben ihm 1 bis 3 Sterne. Mehr Sterne bedeuten: Das Essen ist besser. Aber ich kann mir ein Essen alleine machen. So bin ich gut vorbereitet für den Not-Fall. Der Rat-Geber hat 40 Seiten. Der Rat-Geber kostet nichts. Man bekommt ihn beim Landes-Verband. Die Adresse ist: Am Mühl-Kanal 25 in 70190 Stuttgart. Man kann auch eine E-Mail schreiben. Oder man kann anrufen: 0711 / 505 39890. Es gibt auch eine barriere-freie PDF-Datei. Eine barriere-freie PDF-Datei können alle Menschen lesen. Menschen mit Behinderung können sie auch nutzen. Blinde Menschen können sich den Text vorlesen lassen. Die PDF-Datei kann man hier herunterladen. Notfallkoffer

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

STUTTGART (kobinet) Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (lvkm) Baden-Württemberg hat in einem Ratgeber in Leichter Sprache die wichtigsten Ratschläge dafür zusammengefasst, was man für einen Notfall alles benötigt und deshalb darauf vorbereitet sein sollte. Ob Hochwasser, Starkregen oder Erdbeben oder andere Notfälle kom­men plötzlich und ohne Ankündigung. Was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt oder die Wasserleitung kaputt ist. Darauf sollte jeder vorbereitet sein. Persönliche Vorsorge gibt Sicherheit. Worauf es im Notfall ankommt und wie man einen Notvorrat an Essen und Getränke anlegt, das wird in diesem Ratgeber in Leichter Sprache erklärt. „Es ist wichtig, Menschen mit Behinderungen zur eigenen Vorsorge im Notfall zu be­fähigen. Es stärkt das Selbstvertrauen und macht unabhängiger von Dritten“, ergänzt Inklusionsbotschafter und Vorstandsmitglied Sebastian Fuchs. „Die Rezepte werden Schritt für Schritt erklärt. Ich bin kein Sternekoch und kann mir damit ein Essen allei­ne zubereiten. So fühle ich mich gut vorbereitet für den Notfall.“ Der 40-seitige Ratgeber ist kostenlos beim Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg (Am Mühlkanal 25 in 70190 Stuttgart) erhältlich, kann der E-Mail oder per Telefon (0711 / 505 39890) bestellt werden. Eine barrierefreie PDF gibt es unter dieser Webadresse.

