Ratgeber für den Notfall

STUTTGART (kobinet) Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (lvkm) Baden-Württemberg hat in einem Ratgeber in Leichter Sprache die wichtigsten  Ratschläge dafür zusammengefasst, was man für einen Notfall alles benötigt und deshalb darauf vorbereitet sein sollte. Ob Hochwasser, Starkregen oder Erdbeben oder andere Notfälle kom­men plötzlich und ohne Ankündigung. Was zu tun ist, wenn der Strom ausfällt oder die Wasserleitung kaputt ist. Darauf sollte jeder vorbereitet sein. Persönliche Vorsorge gibt Sicherheit. Worauf es im Notfall ankommt und wie man einen Notvorrat an Essen und Getränke anlegt, das wird in diesem Ratgeber in Leichter Sprache erklärt.

„Es ist wichtig, Menschen mit Behinderungen zur eigenen Vorsorge im Notfall zu be­fähigen. Es stärkt das Selbstvertrauen und macht unabhängiger von Dritten“, ergänzt Inklusionsbotschafter und Vorstandsmitglied Sebastian Fuchs. „Die Rezepte werden Schritt für Schritt erklärt. Ich bin kein Sternekoch und kann mir damit ein Essen allei­ne zubereiten. So fühle ich mich gut vorbereitet für den Notfall.“

Der 40-seitige Ratgeber ist kostenlos beim Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg (Am Mühlkanal 25 in 70190 Stuttgart) erhältlich, kann der E-Mail oder per Telefon (0711 / 505 39890) bestellt werden. Eine barrierefreie PDF gibt es unter dieser Webadresse.

