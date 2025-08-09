Expertentag 2.0 zum Schaffen von Netzwerken in Emmerich

Emmerich
In Emmerich gibt es eine Initiative.
Die Initiative heißt: Barriere-frei – lauter werden.
Eine Initiative bedeutet: Menschen haben eine gute Idee.
Sie wollen die Idee umsetzen.
Die Initiative macht zum 2. Mal einen Experten-Tag.
Ein Experten-Tag bedeutet: Fach-Leute treffen sich.
Sie reden über ein Thema.
Es gibt Fach-Vorträge und Gespräche.
Der Experten-Tag 2.0 ist am Samstag.
Das Datum ist der 30. August.
Der Tag geht von 10 bis 16.30 Uhr.
Er ist in der Wasser-burg Rindern.
Die Teil-nahme kostet nichts.
Das Motto ist: Netz-werke schaffen und nutzen.
Netz-werke bedeutet: Menschen kennen sich.
Sie helfen sich gegenseitig.
Es gibt Informationen zum Thema Inklusion.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Niemand wird ausgeschlossen oder vergessen.
Betroffene und Experten sprechen miteinander.
Corina Grieger ist 50 Jahre alt.
Sie ist die 1. Vorsitzende von Lauter werden.
Vorsitzende bedeutet: Sie ist die Chefin der Gruppe.
Sie spricht über die Veranstaltung.
Veranstaltung bedeutet: Menschen treffen sich an einem Ort.
Sie spricht über die Initiative.
Sie beantwortet die Frage: Wie barriere-frei ist Emmerich?
Barriere-frei bedeutet: ohne Hindernisse.
Alle Menschen können etwas benutzen.
Das Interview steht in den Nieder-rhein Nach-richten.
Bruno Janßen hat kobinet-nachrichten informiert.
Emmerich (kobinet) "Zum zweiten Mal lädt die 'Initiative Barrierefrei – lauter werden' aus Emmerich zu einem Expertentag mit Fachvorträgen und Gesprächsrunden ein. Am Samstag, 30. August, findet von 10 bis 16.30 Uhr der 'Expertentag 2.0' in der Wasserburg Rindern statt; die Teilnahme ist kostenfrei. Auf dem Programm stehen unter dem Motto 'Netzwerke schaffen und nutzen' Informationen, Austausch und Gespräche zum Thema Inklusion mit Betroffenen und Experten. Im Vorfeld spricht Corina Grieger (50), die 1. Vorsitzende von 'Lauter werden', im NN-Interview über die kommende Veranstaltung, über die Initiative und die Frage: Wie barrierefrei ist Emmerich?" So heißt es in der Einführung des in den Niederrhein Nachrichten veröffentlichten Interviews, auf das Bruno Janßen die kobinet-nachrichten aufgmerksam gemacht hat.
Emmerich (kobinet) "Zum zweiten Mal lädt die 'Initiative Barrierefrei – lauter werden' aus Emmerich zu einem Expertentag mit Fachvorträgen und Gesprächsrunden ein. Am Samstag, 30. August, findet von 10 bis 16.30 Uhr der 'Expertentag 2.0' in der Wasserburg Rindern statt; die Teilnahme ist kostenfrei. Auf dem Programm stehen unter dem Motto 'Netzwerke schaffen und nutzen' Informationen, Austausch und Gespräche zum Thema Inklusion mit Betroffenen und Experten. Im Vorfeld spricht Corina Grieger (50), die 1. Vorsitzende von 'Lauter werden', im NN-Interview über die kommende Veranstaltung, über die Initiative und die Frage: Wie barrierefrei ist Emmerich?" So heißt es in der Einführung des in den Niederrhein Nachrichten veröffentlichten Interviews, auf das Bruno Janßen die kobinet-nachrichten aufgmerksam gemacht hat.
Lesermeinungen