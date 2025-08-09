Expertentag 2.0 zum Schaffen von Netzwerken in Emmerich

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Emmerich (kobinet) "Zum zweiten Mal lädt die 'Initiative Barrierefrei – lauter werden' aus Emmerich zu einem Expertentag mit Fachvorträgen und Gesprächsrunden ein. Am Samstag, 30. August, findet von 10 bis 16.30 Uhr der 'Expertentag 2.0' in der Wasserburg Rindern statt; die Teilnahme ist kostenfrei. Auf dem Programm stehen unter dem Motto 'Netzwerke schaffen und nutzen' Informationen, Austausch und Gespräche zum Thema Inklusion mit Betroffenen und Experten. Im Vorfeld spricht Corina Grieger (50), die 1. Vorsitzende von 'Lauter werden', im NN-Interview über die kommende Veranstaltung, über die Initiative und die Frage: Wie barrierefrei ist Emmerich?" So heißt es in der Einführung des in den Niederrhein Nachrichten veröffentlichten Interviews, auf das Bruno Janßen die kobinet-nachrichten aufgmerksam gemacht hat.

Link zum Interview