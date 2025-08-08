Welche Forderungen des Deutschen Behindertenrates haben es in den Koalitionsvertrag geschafft?

Berlin (kobinet)
Die neue Bundes-Regierung arbeitet jetzt 100 Tage.
Bundes-Regierung bedeutet: Das sind die wichtigsten Politiker von Deutschland.
Die Bundes-Regierung besteht aus CDU und SPD.
CDU bedeutet: Christlich Demokratische Union Deutschlands.
Das ist eine Partei in Deutschland.
SPD bedeutet: Eine Partei in Deutschland.
Sie macht Politik für die Menschen.
Jetzt kann man schauen: Was hat die Regierung gemacht?
Der Deutsche Behinderten-Rat hat vor der Wahl Forderungen gestellt.
Deutscher Behinderten-Rat bedeutet: Das ist ein Verein.
Viele Gruppen von Menschen mit Behinderung arbeiten dort zusammen.
Forderungen bedeutet: Sie wollten etwas haben.
Sie sagten deutlich: Das brauchen wir.
Das muss sich ändern.
Der Deutsche Behinderten-Rat heißt kurz: DBR.
Der DBR hat gesagt: Das soll die neue Regierung machen.
Das soll für Menschen mit Behinderung besser werden.
Die neue Regierung hat einen Koalitions-Vertrag gemacht.
Koalitions-Vertrag bedeutet: Das ist ein Vertrag zwischen Parteien.
Dort stehen die Regeln für ihre Arbeit.
In dem Vertrag steht: Das wollen wir in den nächsten 4 Jahren machen.
Einige Forderungen vom DBR stehen im Koalitions-Vertrag.
Andere Forderungen stehen nicht im Vertrag.
Der DBR hat genau geschaut: Was steht drin?
Der DBR hat genau geschaut: Was fehlt?
Der DBR hat eine Übersicht gemacht.
Die Übersicht steht auf der DBR-Website.
In der Übersicht steht: Diese Änderungen will die Regierung machen.
Änderungen bedeutet: Etwas wird verändert.
Etwas wird verbessert.
Damit alles besser wird.
So bewertet der DBR die Pläne der Regierung.
Das steht im neusten Newsletter vom Deutschen Behinderten-Rat.
Newsletter bedeutet: Das ist eine E-Mail mit Neuigkeiten.
Man bekommt ihn regelmäßig zugeschickt.
Hier gibt es mehr Informationen vom DBR zu den Forderungen im Koalitions-Vertrag
Berlin (kobinet) Die ersten 100 Tage hat die schwarz-rote Bundesregierung mittlerweile hinter sich. Daher lohnt sich ein Blick zurück. "Vor der Wahl hat der Deutsche Behindertenrat (DBR) Forderungen an die künftige Bundesregierung veröffentlicht. Einige dieser Forderungen greift die neue Bundesregierungen ihrem Koalitionsvertrag auf, andere fehlen dort. Der DBR hat genauer hingesehen. In einer Übersicht auf der DBR-Website ist nachzulesen, welche Reformen die neue Bundesregierung in den kommenden vier Jahren in Bezug auf die behindertenpolitischen Forderungen angehen will und wie der DBR diese Vorhaben bewertet", heißt es im neusten Newsletter des Deutschen Behindertenrates.
Link zu den Informationen des Deutschen Behindertenrat zu den Forderungen im Koalitionsvertrag
