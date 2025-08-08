Menu Close

Welche Forderungen des Deutschen Behindertenrates haben es in den Koalitionsvertrag geschafft?

Veröffentlicht am 08.08.2025 06:34 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Logo des DBR
Logo des DBR
Foto: DBR

Berlin (kobinet) Die ersten 100 Tage hat die schwarz-rote Bundesregierung mittlerweile hinter sich. Daher lohnt sich ein Blick zurück. "Vor der Wahl hat der Deutsche Behindertenrat (DBR) Forderungen an die künftige Bundesregierung veröffentlicht. Einige dieser Forderungen greift die neue Bundesregierungen ihrem Koalitionsvertrag auf, andere fehlen dort. Der DBR hat genauer hingesehen. In einer Übersicht auf der DBR-Website ist nachzulesen, welche Reformen die neue Bundesregierung in den kommenden vier Jahren in Bezug auf die behindertenpolitischen Forderungen angehen will und wie der DBR diese Vorhaben bewertet", heißt es im neusten Newsletter des Deutschen Behindertenrates.

Link zu den Informationen des Deutschen Behindertenrat zu den Forderungen im Koalitionsvertrag

Rita Schroll Nachricht

