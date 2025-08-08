Welche Forderungen des Deutschen Behindertenrates haben es in den Koalitionsvertrag geschafft?

Berlin (kobinet)

SPD bedeutet: Eine Partei in Deutschland.

Das ist eine Partei in Deutschland.

Die Bundes-Regierung besteht aus CDU und SPD.

Bundes-Regierung bedeutet: Das sind die wichtigsten Politiker von Deutschland.

Die neue Bundes-Regierung arbeitet jetzt 100 Tage.

Sie macht Politik für die Menschen.

Jetzt kann man schauen: Was hat die Regierung gemacht?

Der Deutsche Behinderten-Rat hat vor der Wahl Forderungen gestellt.

Deutscher Behinderten-Rat bedeutet: Das ist ein Verein.

Viele Gruppen von Menschen mit Behinderung arbeiten dort zusammen.

Forderungen bedeutet: Sie wollten etwas haben.