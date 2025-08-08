Sozialverband fordert von Landesregierung Preisdeckel und Sozialfonds

HANNOVER (kobinet)
Der Deutsche Mieter-Bund warnt vor steigenden Kosten.
Es geht um Fern-Wärme.
Fern-Wärme bedeutet: Warmes Wasser kommt durch Rohre in die Wohnung.
Das Land Nieder-Sachsen will mehr Fern-Wärme nutzen.
Der Sozial-Verband Deutschland fordert deshalb Hilfe.
Der Sozial-Verband Deutschland will einen Preis-Deckel.
Preis-Deckel bedeutet: Eine Regel für den höchsten Preis.
Die Regel sagt: Ein Produkt darf nicht teurer werden.
Zum Beispiel: Strom kostet höchstens 30 Cent.
Der Preis kann nicht über 30 Cent steigen.
Der Sozial-Verband will auch einen Sozial-Fonds.
Sozial-Fonds für Menschen mit wenig Geld.
Sozial-Fonds bedeutet: Ein Geld-Topf für Menschen in Not.
In dem Topf ist Geld für Hilfe.
Menschen ohne Arbeit bekommen Hilfe aus dem Topf.
Auch arme Familien bekommen Geld daraus.
Der Deutsche Mieter-Bund rechnet mit 27 Prozent höheren Heiz-Kosten.
Das Problem ist: Menschen können den Anbieter nicht wechseln.
Das ist anders als bei Gas.
In vielen Gebieten gibt es nur eine Firma.
Diese Firma liefert die Fern-Wärme.
Dirk Swinke ist Chef vom Sozial-Verband in Nieder-Sachsen.
Dirk Swinke sagt: Menschen können nicht zu einem anderen Anbieter wechseln.
Sie können die Kosten nicht senken.
Das wird schwer für Menschen mit wenig Geld.
Das Land Nieder-Sachsen will mehr Fern-Wärme nutzen.
Das ist gut für das Klima.
Aber dann leiden mehr Menschen unter den hohen Kosten.
Dirk Swinke sagt: Die Landes-Regierung muss aufpassen.
Landes-Regierung bedeutet: Die Regierung von einem Bundes-Land.
In der Regierung arbeiten Minister und Ministerinnen.
Heiz-Kosten dürfen nicht wie eine 2. Miete werden.
Der Sozial-Verband fordert einen sofortigen Preis-Deckel für Fern-Wärme.
Das soll so lange gelten.
Bis es klare Preise gibt.
Vor allem brauchen Haushalte mit wenig Geld Hilfe.
Das Land muss einen Sozial-Fonds einrichten.
Es gibt noch ein Problem.
Es fehlt eine Aufsicht für die Preise.
Der Sozial-Verband sagt: Es muss eine Aufsichts-Behörde geben.
Aufsichts-Behörde bedeutet: Ein Amt vom Staat.
Das Amt kontrolliert Firmen und andere Ämter.
Die Behörde prüft: Halten sich alle an die Regeln?
Bei Fehlern gibt es Strafen.
Diese Behörde soll die Preise prüfen.
Nur so gibt es Klarheit und Fairness.
HANNOVER (kobinet) Nachdem der Deutsche Mieterbund vor steigenden Kosten bei der Fernwärme warnt und das das Land Niedersachsen die Fernwärmeversorgung weiter ausbauen will, fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen angesichts dieser Prognose einen Preisdeckel und einen Sozialfonds für Menschen mit geringem Einkommen. Der Deutsche Mieterbund rechnet mit 27 Prozent höheren Heizkosten bei der Fernwärme. Das Problem besteht dabei darin, dass, im Gegensatz zur Gasversorgung betroffene Mieterinnen und Mieter ihren Anbieter nicht wechseln können. In vielen Regionen in Niedersachsen gibt es nur ein Unternehmen, das Fernwärme zur Verfügung stellt.
„In diesem Fall besteht keine Möglichkeit, durch einen Wechsel die Kosten zu senken. Das wird vor allem für Menschen mit wenig Geld dramatische Folgen haben“, sagt Dirk Swinke, der Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen. Hinzu käme nach seinen Worten, dass das Land Niedersachsen die Versorgung mit Fernwärme aus Gründen der Klimafreundlichkeit künftig weiter ausbauen wolle. „Das heißt, es werden immer mehr Menschen unter den hohen Kosten leiden. Die Landesregierung muss unbedingt vermeiden, dass Heizkosten zur zweiten Miete werden“, macht Swinke deutlich.
Niedersachsens größter Sozialverband fordert deshalb eine sofortige Deckelung des Fernwärmepreises – zumindest so lange, bis eine transparente Preisstruktur geschaffen wurde. „Vor allem benötigen wir aber eine Entlastung und Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen. Das Land muss einen Sozialfonds einrichten“, betont der Vorstandsvorsitzende. Bislang fehle es so der SoVD, auch an einer unabhängigen Preisaufsicht bei den Anbietern. „Hier muss eine Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, die die Preisgestaltung im Blick hat. Nur so können Transparenz und Fairness gewährleistet werden“, so Swinke.
HANNOVER (kobinet) Nachdem der Deutsche Mieterbund vor steigenden Kosten bei der Fernwärme warnt und das das Land Niedersachsen die Fernwärmeversorgung weiter ausbauen will, fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen angesichts dieser Prognose einen Preisdeckel und einen Sozialfonds für Menschen mit geringem Einkommen. Der Deutsche Mieterbund rechnet mit 27 Prozent höheren Heizkosten bei der Fernwärme. Das Problem besteht dabei darin, dass, im Gegensatz zur Gasversorgung betroffene Mieterinnen und Mieter ihren Anbieter nicht wechseln können. In vielen Regionen in Niedersachsen gibt es nur ein Unternehmen, das Fernwärme zur Verfügung stellt.
„In diesem Fall besteht keine Möglichkeit, durch einen Wechsel die Kosten zu senken. Das wird vor allem für Menschen mit wenig Geld dramatische Folgen haben“, sagt Dirk Swinke, der Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen. Hinzu käme nach seinen Worten, dass das Land Niedersachsen die Versorgung mit Fernwärme aus Gründen der Klimafreundlichkeit künftig weiter ausbauen wolle. „Das heißt, es werden immer mehr Menschen unter den hohen Kosten leiden. Die Landesregierung muss unbedingt vermeiden, dass Heizkosten zur zweiten Miete werden“, macht Swinke deutlich.
Niedersachsens größter Sozialverband fordert deshalb eine sofortige Deckelung des Fernwärmepreises – zumindest so lange, bis eine transparente Preisstruktur geschaffen wurde. „Vor allem benötigen wir aber eine Entlastung und Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen. Das Land muss einen Sozialfonds einrichten“, betont der Vorstandsvorsitzende. Bislang fehle es so der SoVD, auch an einer unabhängigen Preisaufsicht bei den Anbietern. „Hier muss eine Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, die die Preisgestaltung im Blick hat. Nur so können Transparenz und Fairness gewährleistet werden“, so Swinke.
Lesermeinungen