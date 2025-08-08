Menu Close

Sozialverband fordert von Landesregierung Preisdeckel und Sozialfonds

Veröffentlicht am 08.08.2025 16:28 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Zeichnung eines Radiators einer Fernheizung
Radiator
Foto: Painter06 In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

HANNOVER (kobinet) Nachdem der Deutsche Mieterbund vor steigenden Kosten bei der Fernwärme warnt und das das Land Niedersachsen die Fernwärmeversorgung weiter ausbauen will, fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen angesichts dieser Prognose einen Preisdeckel und einen Sozialfonds für Menschen mit geringem Einkommen. Der Deutsche Mieterbund rechnet mit 27 Prozent höheren Heizkosten bei der Fernwärme. Das Problem besteht dabei darin, dass, im Gegensatz zur Gasversorgung betroffene Mieterinnen und Mieter ihren Anbieter nicht wechseln können. In vielen Regionen in Niedersachsen gibt es nur ein Unternehmen, das Fernwärme zur Verfügung stellt.

„In diesem Fall besteht keine Möglichkeit, durch einen Wechsel die Kosten zu senken. Das wird vor allem für Menschen mit wenig Geld dramatische Folgen haben“, sagt Dirk Swinke, der Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen. Hinzu käme nach seinen Worten, dass das Land Niedersachsen die Versorgung mit Fernwärme aus Gründen der Klimafreundlichkeit künftig weiter ausbauen wolle. „Das heißt, es werden immer mehr Menschen unter den hohen Kosten leiden. Die Landesregierung muss unbedingt vermeiden, dass Heizkosten zur zweiten Miete werden“, macht Swinke deutlich.

Niedersachsens größter Sozialverband fordert deshalb eine sofortige Deckelung des Fernwärmepreises – zumindest so lange, bis eine transparente Preisstruktur geschaffen wurde. „Vor allem benötigen wir aber eine Entlastung und Unterstützung für Haushalte mit geringem Einkommen. Das Land muss einen Sozialfonds einrichten“, betont der Vorstandsvorsitzende. Bislang fehle es so der SoVD, auch an einer unabhängigen Preisaufsicht bei den Anbietern. „Hier muss eine Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, die die Preisgestaltung im Blick hat. Nur so können Transparenz und Fairness gewährleistet werden“, so Swinke.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x