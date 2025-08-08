Sozialverband fordert von Landesregierung Preisdeckel und Sozialfonds

HANNOVER (kobinet)

Der Deutsche Mieter-Bund warnt vor steigenden Kosten. Es geht um Fern-Wärme. Fern-Wärme bedeutet: Warmes Wasser kommt durch Rohre in die Wohnung. Das Land Nieder-Sachsen will mehr Fern-Wärme nutzen. Der Sozial-Verband Deutschland fordert deshalb Hilfe. Der Sozial-Verband Deutschland will einen Preis-Deckel.

Preis-Deckel bedeutet: Eine Regel für den höchsten Preis. Die Regel sagt: Ein Produkt darf nicht teurer werden. Zum Beispiel: Strom kostet höchstens 30 Cent. Der Preis kann nicht über 30 Cent steigen. Der Sozial-Verband will auch einen Sozial-Fonds. Sozial-Fonds für Menschen mit wenig Geld.

Sozial-Fonds bedeutet: Ein Geld-Topf für Menschen in Not. In dem Topf ist Geld für Hilfe. Menschen ohne Arbeit bekommen Hilfe aus dem Topf. Auch arme Familien bekommen Geld daraus. Der Deutsche Mieter-Bund rechnet mit 27 Prozent höheren Heiz-Kosten. Das Problem ist: Menschen können den Anbieter nicht wechseln.

Das ist anders als bei Gas. In vielen Gebieten gibt es nur eine Firma. Diese Firma liefert die Fern-Wärme. Dirk Swinke ist Chef vom Sozial-Verband in Nieder-Sachsen. Dirk Swinke sagt: Menschen können nicht zu einem anderen Anbieter wechseln. Sie können die Kosten nicht senken.

Das wird schwer für Menschen mit wenig Geld. Das Land Nieder-Sachsen will mehr Fern-Wärme nutzen. Das ist gut für das Klima. Aber dann leiden mehr Menschen unter den hohen Kosten. Dirk Swinke sagt: Die Landes-Regierung muss aufpassen. Landes-Regierung bedeutet: Die Regierung von einem Bundes-Land.

In der Regierung arbeiten Minister und Ministerinnen. Heiz-Kosten dürfen nicht wie eine 2. Miete werden. Der Sozial-Verband fordert einen sofortigen Preis-Deckel für Fern-Wärme. Das soll so lange gelten. Bis es klare Preise gibt. Vor allem brauchen Haushalte mit wenig Geld Hilfe.

Das Land muss einen Sozial-Fonds einrichten. Es gibt noch ein Problem. Es fehlt eine Aufsicht für die Preise. Der Sozial-Verband sagt: Es muss eine Aufsichts-Behörde geben. Aufsichts-Behörde bedeutet: Ein Amt vom Staat. Das Amt kontrolliert Firmen und andere Ämter.