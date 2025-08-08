Disability Studies bedroht: Kritisch-emanzipatorische Wissenschaft schützen und stärken

Hamburg (kobinet)

Es gibt eine Petition auf campact. Campact ist eine Organisation in Deutschland. Die Organisation sammelt Unterschriften für wichtige Themen. Viele Menschen können so ihre Meinung zeigen. Eine Petition ist eine Bitte an Politiker. Menschen bitten um Hilfe.

Die Petition heißt: Disability Studies bedroht. Der ganze Titel ist: Kritisch-emanzipatorische Wissenschaft schützen und stärken. Die Petition richtet sich an wichtige Personen. Eine Person ist: Maryam Blumenthal aus Hamburg. Sie ist Senatorin für Wissenschaft und Forschung. Eine Senatorin ist eine Politikerin.

Sie arbeitet in der Regierung von Hamburg. Eine Senatorin leitet ein wichtiges Amt. Eine andere Person ist: Ina Brandes. Sie kommt aus Nord-Rhein-Westfalen. Sie ist Ministerin für Kultur und Wissenschaft. Minister bedeutet: Eine wichtige Person in der Regierung.

Minister leiten ein Ministerium. Auch die Chefs von 2 Hochschulen sollen helfen. Das sind die Rektorate der Universität zu Köln. Und die Rektorate der Ev. Hochschule Hamburg. Rektorate sind die Chefs von Universitäten. Diese Personen entscheiden wichtige Sachen für die Universität.

Es geht um Disability Studies. Disability Studies bedeutet: Forschung über Menschen mit Behinderungen. In Hamburg und Köln sind diese Programme bedroht. Die Programme könnten geschlossen werden. In Hamburg gibt es das Zentrum für Disability Studies. Der volle Name ist: Zentrum für Disability Studies und Teilhabe-Forschung.

Das nennt man ZeDiSplus. Es ist an der Ev. Hochschule Hamburg. Die Hochschule gehört zur Stiftung Das Rauhe Haus. Es gibt auch eine besondere Professur dort. Eine Professur ist ein Arbeits-Platz an einer Universität. Ein Professor unterrichtet Studenten dort.

Der Professor macht auch Forschung. Das ist eine Interdisziplinäre Professur für Disability Studies. Interdisziplinär bedeutet: Mehrere Fach-Bereiche arbeiten zusammen. Verschiedene Experten bringen ihr Wissen zusammen. Diese Professur gibt es nur einmal in Deutschland. ZeDiSplus und die Professur sollen enden.

Das soll im September 2024 passieren. Oder im Dezember 2024. ZeDiSplus gibt es seit 2005. Es war eine der ersten Einrichtungen in Deutschland. Wenn ZeDiSplus wegfällt, ist das schlecht. Es ist eine wichtige Forschungs-Einrichtung im Norden.

Es setzt sich für Inklusion ein. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen oder vergessen. Es setzt sich für Partizipation ein. Partizipation bedeutet: Bei etwas mitmachen. Oder bei etwas teilnehmen.

ZeDiSplus macht öffentliche Vorlesungen. Diese Vorlesungen sind barriere-frei. Aus den Vorlesungen sind viele Bücher entstanden. Die Professur hat den Schatten-Bericht Hamburg gemacht. Ein Schatten-Bericht ist ein besonderer Text. Bürger schreiben diesen Text selbst.

Sie schreiben über Probleme in ihrem Land. Der Bericht kritisiert die Politik der Stadt Hamburg. ZeDiSplus macht auch Zertifikats-Studien-Gänge. Zertifikats-Studien-Gänge sind kurze Kurse an der Uni. Am Ende bekommt man ein Zeugnis. Diese gibt es an mehreren Hochschulen.

Das ist Pionier-Arbeit. Es hilft bei inklusiver Hochschul-Bildung. In Köln gibt es die Internationale Forschungs-Stelle. Der volle Name ist: Internationale Forschungs-Stelle Disability Studies. Das nennt man iDiS. Es gibt sie seit 2004.

Es gibt auch die erste ordentliche Professur dort. Eine ordentliche Professur ist ein fester Arbeits-Platz. Der Professor hat diesen Job für immer. Die Professur ist für Soziologie und Politik. Rehabilitation bedeutet: Etwas wieder gut machen. So wie es vorher war.

Das ist an einer deutsch-sprachigen Universität. Bis 2024 war Prof. Dr. Anne Waldschmidt dort. Sie ist bundes-weit bekannt. Sie ist auch international bekannt. Diese Einrichtungen sind bedroht. Das Land Nord-Rhein-Westfalen will sparen.

Die Forschungs-Stelle macht wichtige Arbeit. Sie macht Lehr-Bücher und Hand-Bücher. Sie macht grundlegende Sammel-Werke. Die Deutsche Forschungs-Gemeinschaft hat Projekte gefördert. Das nennt man DFG. Die Europäische Union hat auch Projekte gefördert.

Der Kölner Ansatz verbindet verschiedene Wissenschaften. Innovativ bedeutet: Neu und anders. Etwas ganz Neues machen. Die Professur hat eine besondere Orientierung. Das macht ein einzigartiges Profil in Deutschland. Der Lehr-Bereich braucht eine gesicherte Zukunft.