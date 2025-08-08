Blinde und sehbehinderte Kunstschaffende für Aktion gesucht

Logo des DBSV

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Am 15. Oktober, dem Tag des weißen Stockes 2025, werden blinde, sehbehinderte und sehende Kunstschaffende gemeinsam am Berliner S-Bahnhof Olympiastadion einen Bahnsteig gestalten und so ein Zeichen für mehr Barrierefreiheit und Sicherheit im öffentlichen Raum setzen. Ziel der Aktion: Mehr Aufmerksamkeit für Blindenleitstreifen! Und das aus gutem Grund: Leider ist viel zu wenig bekannt, wozu Leitstreifen dienen und wie wichtig sie insbesondere an Bahnsteigkanten sind. Das führt dazu, dass wartende Fahrgäste oder deren Gepäckstücke die Leitstreifen blockieren, was Menschen mit Seheinschränkung stolpern lässt oder gar zu gefährlichen Umwegen zwingt. Darauf hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in seinem aktuellen Newsletter dbsv-direkt aufmerksam gemacht.

Am 15. Oktober wird deshalb ein Leitstreifen mit Kunstwerken gestaltet, so dass er von sehenden Menschen mehr beachtet wird. Die Kunstschaffenden erhalten je ein Stück Leitstreifen von bis zu 8,80 m Länge und den angrenzenden Bahnsteig in einer Breite von ca. 5,50 m zur freien Gestaltung. Die Kunst kann zum Sehen, Fühlen oder Hören sein, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Aktion wird medial begleitet. Während der Veranstaltung findet kein Bahnverkehr statt. Leider müssen die Kunstwerke am Ende des Events wieder entfernt werden, wie es in dbsv-direkt heißt.

„Wenn Sie bei diesem Kunstereignis dabei sein und etwas zu Sicherheit und Barrierefreiheit an Bahnsteigen betragen möchten, dann schreiben Sie Ihre Idee in zwei bis drei Sätzen an Sarah Karge. Sie haben zwei Möglichkeiten. Die erste Option: Wir vermitteln Ihnen einen sehenden Kunstschaffenden und aus zwei Ideen wird ein gemeinsames Kunstwerk. Die zweite Möglichkeit ist, Ihre Idee allein bzw. mit Assistenz umzusetzen. Wichtig: Die E-Mail mit Ihrer Idee und der Angabe, welche Option Sie wünschen, muss spätestens am 10. September 2025 bei Sarah Karge eintreffen. Sollten Sie Fragen zur praktischen Umsetzung Ihrer Teilnahme haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir bemühen uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten Lösungen zu finden, um allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen. Die Aktion ist eine Kooperation des Bundesministeriums für Verkehr, des DBSV und der Deutschen Bahn im Rahmen der Initiative #mehrAchtung. Kontakt: Sarah Karge ([email protected]), Tel. 030 28 53 87-160″, heißt es vonseiten des DBSV.