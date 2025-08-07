Menu Close

Verena Bentele: Rentenbeschlüsse der Regierung stärken Vertrauen

Veröffentlicht am 07.08.2025 06:53 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) Die VdK-Präsidentin Verena Bentele hat sich zum am 6. August im Bundeskabinett beschlossenen Rentenpaket geäußert: "Die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent und die Angleichung der Mütterrente stärkt das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung. Nach all den absurden Vorschlägen, die Regelaltersgrenze zu verlängern oder die Witwenrente abzuschaffen, ist diese Botschaft an die vielen gesetzlich Rentenversicherten wichtig. Dass beide Projekte aus Steuermitteln finanziert werden, ist nur richtig, immerhin geht es um Maßnahmen, die der ganzen Gesellschaft nutzen."

Nach Ansicht von Verena Bentele müsse aber klar sein: „Willkürliche Eingriffe in die Rentenkasse, wie es sie in der Vergangenheit gab, um den Haushalt zu entlasten, dürfen sich nicht wiederholen. Die bald eingesetzte Rentenkommission muss aus unserer Sicht auf den Tisch bringen, dass das Versorgungsniveau der gesetzlichen Rente nicht ausreicht.“

Ottmar Miles-Paul Nachricht

