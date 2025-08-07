Mehr als nur Beschreibung: Kreative Audiodeskription im Theater

Bad Segeberg (kobinet)
Es gibt eine neue Podcast-Folge.
Podcast bedeutet: Hör-Sendung aus dem Internet.
Es ist wie Radio.
Man kann es jederzeit hören.
Der Podcast heißt IGEL.
Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Die neue Folge heißt: Mehr als nur Beschreibung.
Es geht um kreative Audio-Beschreibung im Theater.
Audio-Beschreibung bedeutet: Jemand erklärt Bilder mit Worten.
Blinde Menschen können so verstehen was passiert.
Theater bedeutet: Ort wo Menschen Theater-Stücke zeigen.
Die Beschreibung erklärt was auf der Bühne passiert.
Der Moderator heißt Sascha Lang.
Moderator bedeutet: Person die durch eine Sendung führt.
Sascha Lang nennt sich auch Inklusator.
Sein Gast ist Meret König.
Meret König hat eine Theater-Gruppe gegründet.
Theater-Gruppe bedeutet: Mehrere Menschen spielen zusammen Theater.
Die Theater-Gruppe heißt Sticky Fragments Company.
Meret König erzählt über ein Theater-Stück.
Das Theater-Stück heißt Power Strangers.
Das Theater-Stück ist inklusiv.
Inklusiv bedeutet: Alle Menschen können mitmachen.
Auch Menschen mit Behinderungen.
In der Podcast-Folge wird über verschiedene Themen gesprochen:
Kreative Audio-Beschreibung wird erklärt.
Die Audio-Beschreibung wird Teil vom Theater-Stück.
Physical Theatre wird erklärt.
Physical Theatre bedeutet: Körper-Theater.
Die Schauspieler sprechen wenig.
Sie zeigen Geschichten nur mit ihrem Körper.
Bewegung ist sehr wichtig.
Das Theater-Stück wird von Anfang an inklusiv geplant.
Sabine Kuckstorf hilft dabei.
Sie ist Access-Dramaturgin.
Access-Dramaturgin bedeutet: Sie plant Theater für alle Menschen.
Power Strangers ist eine besondere Aufführung.
Es geht um Grenz-Orte und Wandel.
Es geht um das Dazwischen.
Die erste Aufführung ist in Essen.
In der Zeche Zollverein.
Es gibt einen kreativen Begleit-Service.
Begleit-Service bedeutet: Jemand begleitet andere Menschen.
Schon der Weg zum Theater wird zum Erlebnis.
Das Theater ist für blinde Menschen gemacht.
Das Theater ist für seh-behinderte Menschen gemacht.
Das Theater ist auch für sehende Menschen gemacht.
Es gibt technische Herausforderungen.
Herausforderungen bedeutet: schwere Aufgaben.
Die Hallen haben einen besonderen Klang.
Das Team findet Lösungen dafür.
Liminalität ist ein wichtiges Konzept.
Liminalität bedeutet: zwischen 2 Zuständen sein.
Das Theater ist atmosphärisch und poetisch.
Atmosphärisch bedeutet: Es geht um die Stimmung.
Poetisch bedeutet: Es ist wie ein Gedicht.
Die Zuschauer können mitmachen.
Die Termine für Power Strangers sind:
5. September 2025: Erste Aufführung in Essen
6. September 2025: Weitere Aufführung in Essen
17. Oktober 2025: Aufführung im Depot Dortmund
18. Oktober 2025: Aufführung im Depot Dortmund
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Dieser Text ist in Leichter Sprache nach DIN SPEC 33429.
Bad Segeberg (kobinet) "Mehr als nur Beschreibung: Kreative Audiodeskription im Theater", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast beim Inklusator Sascha Lang ist dieses Mal Meret König, Mitgründerin der Sticky Fragments Company, die u.a. über das inklusive Theaterprojekt "Power Strangers" berichtet.
„In dieser Episode dreht sich alles um kreative Audiodeskription, Physical Theatre und Inklusion auf der Bühne. Gastgeber Sascha Lang spricht mit Meret König, Mitgründerin der Sticky Fragments Company, über ihr inklusives Theaterprojekt ‚Power Strangers‘. Highlights der Episode:
- Kreative Audiodeskription: Wie sie funktioniert – und wie sie zum integralen Teil des Theaterstücks wird.
- Physical Theatre erklärt: Warum Bewegung und Körperbewusstsein im Zentrum stehen.
- Inklusive Produktionen von Anfang an gedacht – mit Sabine Kuckstorf als Access-Dramaturgin.
- Power Strangers: Eine Performance über Grenzorte, Wandel und das Dazwischen – mit Premiere in der Zeche Zollverein, Essen.
- Kreativer Begleitservice: Schon der Weg zum Aufführungsort wird Teil des Erlebnisses.
- Multisensorisches Theater für blinde, sehbehinderte & sehende Menschen.
- Technische Herausforderungen in Hallen mit Kathedralenklang – und wie das Team damit umgeht.
- Liminalität als Konzept: Zwischenzeit, Zwischenräume und Zwischenwelten – atmosphärisch, poetisch, partizipativ.
- Termine:
Premiere am 5. September 2025, Zeche Zollverein, Essen
Weitere Vorstellungen am 6. Sept. (Essen), 17. & 18. Okt. (Depot Dortmund)“
So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.
