Mehr als nur Beschreibung: Kreative Audiodeskription im Theater

Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.

Der Podcast heißt IGEL.

Man kann es jederzeit hören.

Es ist wie Radio.

Podcast bedeutet: Hör-Sendung aus dem Internet.

Es gibt eine neue Podcast-Folge.

Die neue Folge heißt: Mehr als nur Beschreibung.

Es geht um kreative Audio-Beschreibung im Theater.

Audio-Beschreibung bedeutet: Jemand erklärt Bilder mit Worten.

Blinde Menschen können so verstehen was passiert.

Theater bedeutet: Ort wo Menschen Theater-Stücke zeigen.

Die Beschreibung erklärt was auf der Bühne passiert.