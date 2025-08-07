Menu Close

Mehr als nur Beschreibung: Kreative Audiodeskription im Theater

Veröffentlicht am 07.08.2025 07:04 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Cover des IGEL-Podcast zur Audiodeskription im Theater
Cover des IGEL-Podcast zur Audiodeskription im Theater
Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Mehr als nur Beschreibung: Kreative Audiodeskription im Theater", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast beim Inklusator Sascha Lang ist dieses Mal Meret König, Mitgründerin der Sticky Fragments Company, die u.a. über das inklusive Theaterprojekt "Power Strangers" berichtet.

„In dieser Episode dreht sich alles um kreative Audiodeskription, Physical Theatre und Inklusion auf der Bühne. Gastgeber Sascha Lang spricht mit Meret König, Mitgründerin der Sticky Fragments Company, über ihr inklusives Theaterprojekt ‚Power Strangers‘. Highlights der Episode:

  • Kreative Audiodeskription: Wie sie funktioniert – und wie sie zum integralen Teil des Theaterstücks wird.
  • Physical Theatre erklärt: Warum Bewegung und Körperbewusstsein im Zentrum stehen.
  • Inklusive Produktionen von Anfang an gedacht – mit Sabine Kuckstorf als Access-Dramaturgin.
  • Power Strangers: Eine Performance über Grenzorte, Wandel und das Dazwischen – mit Premiere in der Zeche Zollverein, Essen.
  • Kreativer Begleitservice: Schon der Weg zum Aufführungsort wird Teil des Erlebnisses.
  • Multisensorisches Theater für blinde, sehbehinderte & sehende Menschen.
  • Technische Herausforderungen in Hallen mit Kathedralenklang – und wie das Team damit umgeht.
  • Liminalität als Konzept: Zwischenzeit, Zwischenräume und Zwischenwelten – atmosphärisch, poetisch, partizipativ.
  • Termine:
    Premiere am 5. September 2025, Zeche Zollverein, Essen
    Weitere Vorstellungen am 6. Sept. (Essen), 17. & 18. Okt. (Depot Dortmund)“

So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Ottmar Miles-Paul Meinung

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x