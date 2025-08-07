Menu Close

Lebenshilfe begrüßt Inklusionsrichtlinie

Veröffentlicht am 07.08.2025 13:40 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Eine von der KI erstellte
Eine von der KI erstellte "barrierefreie" Toilette
Foto: BIZEPS

OSNABRÜCK (kobinet) Die Lebenshilfe Osnabrück hat gestern die neue Inklusionsrichtlinie des Landes Niedersachsen ausdrücklich begrüßt. Mit dem kürzlich veröffentlichten Förderaufruf zur "Toilette für alle" fördert Niedersachsen erstmals systematisch die Ausstattung öffentlich zugänglicher Orte mit barrierefreien Sanitärräumen für Menschen mit schwersten Behinderungen. Nach  Meinung der Lebenshilfe Osnabrück ist das ein Meilenstein für mehr Teilhabe.

„Das ist ein echter Durchbruch für die Inklusion in unserem Land“, stellt Thomas Schmidt-Benkowitz, der Vorsitzende der Lebenshilfe Osnabrück, fest. „Was in Baden-Württemberg seit Jahren ein Erfolgsmodell ist, kommt nun endlich auch in Niedersachsen an – und zwar mit Rückenwind durch das Land.“ Die Lebenshilfe Osnabrück hatte in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, zwei solcher „Toiletten für alle“ in Osnabrück zu realisieren – im Zoo Osnabrück sowie im StadtgalerieCafé der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO). Beide Projekte wurden durch gezielte Initiative, Beratung und Begleitung der Lebenshilfe angestoßen und umgesetzt.

Mit dem neuen Förderaufruf ist Niedersachsen nach Baden-Württemberg erst das zweite Bundesland, das landesweit Kommunen, Vereine und Träger dazu aufruft, „Toiletten für alle“ zu schaffen – und diese mit Landesmitteln gezielt unterstützt. „Wir hoffen, dass sich viele Kommunen und Organisationen in Niedersachsen nun auf den Weg machen“, so Schmidt-Benkowitz weiter. „Die Lebenshilfe Osnabrück steht als Partner mit ihrer Erfahrung bereit – denn Teilhabe darf nicht an der nächsten Toilette scheitern.“

Viele Familien mit schwerbehinderten Angehörigen haben nach den Worten des Vorsitzenden der Lebenshilfe Osnabrück Ausflüge zu öffentlich zugänglichen Orten vermieden, weil es keine adäquaten Sanitärräume gibt. „Die ‚Toilette für alle‘ verändert das grundlegend“, erklärt Schmidt-Benkowitz. „Sie ermöglicht es Familien, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – sei es im Freizeitpark, im Einkaufszentrum oder beim Stadtfest. Für viele ist das keine Kleinigkeit, sondern ein echtes Stück Lebensqualität.“

Hartmut Smikac Nachricht

Lesermeinungen

piri
07.08.2025 14:08

In dieser, durch KI erstellten barrierefreien Toilette fehlt etwas sehr entscheidendes! Nämlich eine höhenverstellbare Liege. Mir fehlen bei Ihren Beiträgen oft weiterführende Hinweise. Deswegen von mir der Link:
https://www.toiletten-fuer-alle.de/

Mit besten Grüßen von einer, die gleich 2 rollstuhlnutzende Kinder hat.

