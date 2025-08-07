Kommunen müssen sich der Verantwortung stellen

Düsseldorf (kobinet)

In 5 Wochen sind Wahlen in NRW. Die Menschen wählen dann neue Stadt-Räte. Stadt-Räte sind gewählte Menschen in einer Stadt. Sie entscheiden über wichtige Dinge in der Stadt. Zum Beispiel über neue Straßen oder Schulen. Der Sozial-Verband VdK NRW hat eine wichtige Bitte.

Sozial-Verband ist eine Gruppe von Menschen. Sie helfen anderen Menschen bei Problemen. Zum Beispiel bei Geld-Sorgen oder Krankheit. Die Städte und Gemeinden sollen mehr für soziale Themen tun. Soziale Themen sind Probleme von Menschen zusammen. Zum Beispiel Armut oder Arbeits-Losigkeit.

Thomas Zander arbeitet für den VdK NRW. Er sagt: Die Kommune ist sehr wichtig für die Menschen. Kommune bedeutet: Menschen leben zusammen in einer Gruppe. Sie machen Regeln für das Zusammen-leben. Die Kommune entscheidet über viele wichtige Dinge. Zum Beispiel über Pflege und Busse.

Oder über günstige Wohnungen. Der VdK kritisiert die Kommunen. Kritisieren bedeutet: Jemand sagt seine Meinung. Die Person findet etwas nicht gut. Das ist erlaubt in einer Demokratie. Demokratie bedeutet: Das Volk entscheidet über wichtige Sachen.

Viele Kommunen sagen: Das ist nicht unser Problem. Das sollen Bund oder Land machen. Aber das ist falsch. Alle müssen zusammen-arbeiten. Nur so können sich Dinge ändern. Die sozialen Probleme werden immer größer.

Gleichzeitig haben die Kommunen wenig Geld. Trotzdem müssen sie für alle Menschen sorgen. Besonders für ältere Menschen. Und für Menschen mit Behinderung. Behinderung macht Sachen schwer. Und für arme Familien.

Der VdK hilft vielen Menschen. Pro Jahr gibt es über 125.000 Beratungen. Beratung ist ein Hilfe-gespräch. Jemand gibt Rat und Tipps. Dabei sehen die Mitarbeiter ein neues Problem. Viele Menschen sind jetzt zwischen 50 und 70 Jahre alt.

Diese Menschen müssen 2 Dinge gleichzeitig machen: Sie müssen für ihr eigenes Alter vorsorgen. Vorsorgen bedeutet: Du bereitest dich auf später vor. Du sparst Geld für schlechte Zeiten. Und sie müssen ihre Eltern pflegen. Diese Situation wird noch schwieriger.

Im Jahr 2030 leben in NRW viel mehr alte Menschen. 10 von 100 Menschen mehr sind dann über 67 Jahre alt. 10 von 100 bedeutet: 10 Prozent. Prozent ist ein Teil von 100. Auf dem Land sind es sogar 20 von 100 Menschen mehr. Das wird für die Kommunen sehr schwer.