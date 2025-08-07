Köln lobt Innovationspreis Behindertenpolitik aus

Köln (kobinet)

Die Stadt Köln gibt einen besonderen Preis. Der Preis heißt: Kölner Innovations-Preis Behinderten-Politik. Innovations-Preis bedeutet: Eine Auszeichnung für neue Ideen. Menschen bekommen den Preis. Die Ideen helfen anderen Menschen. Behinderten-Politik bedeutet: Regeln für Menschen mit Behinderungen.

Die Politik soll das Leben verbessern. Politiker machen Gesetze dafür. Die Abkürzung ist: KIB. Die Stadt Köln gibt diesen Preis zum 12. Mal. Der KIB zeichnet gute Projekte aus. Auszeichnet bedeutet: Jemand bekommt einen Preis.

Der Preis ist für besonders gute Arbeit. Diese Projekte helfen Menschen mit Behinderung in Köln. Die Projekte machen das Leben besser. Die Bewerbung für den KIB hat begonnen. Menschen können sich bis zum 1. September 2025 bewerben. Organisationen aus Köln können sich bewerben.

Organisationen bedeutet: Gruppen von Menschen arbeiten zusammen. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Vereine sind Organisationen. Firmen sind auch Organisationen. Gruppen aus Köln können sich auch bewerben. Die Stadt Köln gibt den Preis alle 2 Jahre.

Der Preis geht an Projekte für Menschen mit Behinderung. Diese Projekte sollen das Leben verbessern. Menschen mit Behinderung sollen bei den Projekten mitmachen. Sie sollen die Projekte mit-gestalten. Mit-gestalten bedeutet: Du hilfst bei Entscheidungen mit. Du sagst deine Meinung.

Deine Ideen sind wichtig. Das ist sehr wichtig. Die Projekte können aus verschiedenen Bereichen sein. Zum Beispiel: Kultur oder Bildung. Oder: Sport oder Arbeit. Oder: Computer-Technik oder Wohnen.

Computer-Technik bedeutet: Alles über Computer wissen. Das sind Programme und Geräte. Menschen lernen, wie Computer funktionieren. Oder: Verkehr und Fahren. Menschen können sich bis zum 1. September 2025 bewerben. Das Preis-Geld ist 5.000 Euro.

Preis-Geld bedeutet: Geld als Belohnung bekommen. Man bekommt das Geld für gute Leistungen. Das Geld ist ein Geschenk für den Gewinner. Ein Projekt kann das ganze Geld bekommen. Das Geld kann auch auf 3 Projekte aufgeteilt werden. Eine Jury wählt die Gewinner aus.

Jury bedeutet: Eine Gruppe von Menschen entscheidet. Sie schauen sich Leistungen an. Dann sagen sie, wer der Beste ist. Die Jury hat 7 Personen. Die Preis-Verleihung ist am 17. November 2025. Preis-Verleihung bedeutet: Eine Feier für Gewinner.