Köln lobt Innovationspreis Behindertenpolitik aus

Veröffentlicht am 07.08.2025
Ansicht auf Kölner Dom
KÖLN (kobinet) Zum zwölften Mal vergibt die Stadt Köln der Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik (KIB). Dieser KIB zeichnet beispielhafte Projekte aus, die das Leben von Menschen mit Behinderung in Köln verbessern. Die Ausschreibung für den KIB ist bereits gestartet. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. September 2025.

Ab sofort können sich Kölner Organisationen und Gruppen um den Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik bewerben. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und zeichnet Projekte aus, mit denen das Leben und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Köln verbessert wird. Besonders wichtig ist dabei, dass Menschen mit Behinderung aktiv an den Projekten beteiligt sein sollen und sie mitgestalten.

Ob Kultur, Bildung, Sport, Arbeit, Digitalisierung, Wohnen oder Mobilität: Bis zum 1. September 2025 werden Bewerbungen aus den unterschiedlichen Bereichen entgegengenommen. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro kann einer Bewerbung zugesprochen oder auch auf bis zu drei Projekte aufgeteilt werden. Die Preisträger werden dann von einer siebenköpfigen Jury ermittelt. Die feierliche Preisverleihung findet am 17. November 2025 statt.

Weitere Informationen zum Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik 2025 sind auf diese Internetseite abrufbar

