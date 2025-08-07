Menu Close

In Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen einmischen

Veröffentlicht am 07.08.2025 07:52 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Natalie Dedreux mit T-Shirt mit Aufschrift
Natalie Dedreux mit T-Shirt mit Aufschrift "Equality"
Foto: Natalie Dedreux

Köln (kobinet) Die heiße Phase für des Wahlkampfs für die Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Dort werden am 14. September 2025 die Kommunalparlamente und die Besetzung einer Reihe weiterer kommunaler Ämter neu gewählt. Dass Wahlkampfzeiten auch gute Zeiten sind, um mit Kandidat*innen ins Gespräch zu kommen, sie nach ihren Plänen zum Beispiel zum Thema Inklusion zu befragen und ihnen einige Botschaften mit auf den Weg zu geben, das weiß auch Natalie Dedreux. Die Aktivistin, die sich vor allem für die Rechte von Menschen mit Down Syndrom einsetzt, hat sich an eine Reihe von Kandidat*innen in Köln gewandt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Neben der Tatsache, dass auch einige behinderte Menschen selbst für die Kommunalparlamente kandidieren, sind die persönliche Ansprache der Kandidat*innen und natürlich das Wählen selbst wichtige Instrument der politischen Beteiligung.

„Wie Ihr wisst: Ich bin eine Kölnerin mit Down-Syndrom und ich lebe und wohne auch sehr gerne in Köln. Und hier in Köln wird es die Kommunalwahlen am 14. September geben und da wird die Oberbürgermeisterin in Köln gewählt. Und deswegen kann ich euch allen Kölnern sagen, dass ihr wählen gehen solltet, weil das wichtig ist. Weil, wenn man nicht wählen geht, dann passiert nichts. Für mich ist die Inklusion in Köln wichtig und ein wichtiges Wahlthema. Deshalb habe ich eine Mail an die Kandidaten geschrieben. Was ich die Kandidaten in der Mail fragen möchte, ist wie die das mit der Inklusion in Köln sehen und ob die Inklusion bei denen wichtig ist. Und ob sie mit mir reden wollen. Weil vielleicht habe ich ja auch andere Fragen. Mal gucken, wer mit mir sprechen will“, schrieb Natalie Dedreux auf Facebook. 

Link zum Facebook-Eintrag von Natalie Dedreux zur Kommunalwahl

