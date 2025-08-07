20 Jahre Behindertenanwaltschaft in Österreich

Wien (kobinet)
Vor 20 Jahren gab es eine wichtige Entscheidung.
Im Juni 2005 hat der National-Rat etwas beschlossen.
National-Rat bedeutet: Das österreichische Parlament.
Das Parlament hat beschlossen: Es soll eine Behinderten-Anwaltschaft geben.
Behinderten-Anwaltschaft bedeutet: Eine Stelle hilft Menschen mit Behinderung.
Diese Stelle kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Eine Behinderten-Anwaltschaft hilft Menschen mit Behinderungen.
Sie kämpft gegen Diskriminierung.
Diskriminierung bedeutet: Menschen werden ungerecht behandelt.
Die Person wird benachteiligt.
Das ist nicht fair.
Lange Zeit hat die Behinderten-Anwaltschaft nicht gut geholfen.
Ihre Hilfe war sehr begrenzt.
Das bedeutet: Sie hat nur wenig gemacht.
Menschen mit Behinderungen bekamen wenig Unterstützung.
Jetzt gibt es neue Regional-Büros.
Regional-Büros bedeutet: Büros in verschiedenen Gebieten von Österreich.
Jedes Büro hilft Menschen in seinem Gebiet.
Vielleicht wird die Hilfe jetzt besser.
Das schreibt der Online-Nachrichten-Dienst BIZEPS.
Martin Ladstätter hat einen Kommentar geschrieben.
Kommentar bedeutet: Eine eigene Meinung zu einem Thema.
Er sagt: Die letzten 20 Jahre waren nicht gut.
Die Behinderten-Anwaltschaft hat ihre Aufgaben nicht richtig gemacht.
Das ist schade für Menschen mit Behinderungen.
Wien (kobinet) "Vor 20 Jahren – im Juni 2005 vom Nationalrat beschlossen – wurde die Behindertenanwaltschaft als Unterstützung im Kampf gegen Diskriminierung ins Leben gerufen. Lange jedoch war ihre tatsächliche Hilfestellung eher begrenzt. Mit der Eröffnung neuer Regionalbüros könnte sich dies nun – möglicherweise – ändern." So heißt es im österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS. Die Bilanz der vergangenen 20 Jahre zeige leider, dass die Behindertenanwaltschaft ihren gesetzlichen Aufgaben nicht gerecht wurde, schreibt Martin Ladstätter zu diesem Jubiläum in seinem Kommentar zu diesem Jubiläum.
