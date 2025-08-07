20 Jahre Behindertenanwaltschaft in Österreich

Wien (kobinet)

Vor 20 Jahren gab es eine wichtige Entscheidung.

Im Juni 2005 hat der National-Rat etwas beschlossen.

National-Rat bedeutet: Das österreichische Parlament.

Das Parlament hat beschlossen: Es soll eine Behinderten-Anwaltschaft geben.

Behinderten-Anwaltschaft bedeutet: Eine Stelle hilft Menschen mit Behinderung.

Diese Stelle kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.