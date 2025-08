LWV Hessen: Zu spät und zu wenig Hilfe, um von zu Hause ausziehen zu können

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Soziale Arbeit in Hessen braucht mehr Geld.

Sie startet am Kasseler Haupt-Bahnhof.

Am 19. August 2025 gibt es eine Demonstration.

Büro-Arbeit bedeutet: Du arbeitest am Schreib-Tisch.

Der LWV zahlt nur 11 Stunden Assistenz am Tag.

Bearbeitung bedeutet: Jemand schaut sich den Antrag an.

Der LWV ist eine Behörde in Hessen.

Er braucht 24 Stunden am Tag Assistenz.

Logo der hessenschau

Foto: hr

Kassel (kobinet) Der 27jährige Kuba möchte von zu Hause ausziehen. Damit er nicht mehr auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen ist, braucht er 24 Stunden Assistenz. Die hat er beim Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen beantragt. Zehn Monate, über 60 Mails und etliche Briefe habe es gedauert, bis vom LWV das Geld für elf Stunden tägliche Assistenz kam. Kuba findet: Zu spät, zu wenig, und Ausziehen geht immer noch nicht. So heißt es in einem aktuellen Bericht der hessenschau, der sich auch mit dem enormen Bürokratieaufwand befasst, den der LWV Hessen betreibt. Für den 19. August 2025 ruft ver.di für eine Demonstration ab 14:00 Uhr vom Kasseler Hauptbahnhof zum Landeswohlfahrtsverband Hessen für eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung der sozialen Arbeit in Hessen auf.

Link zum Bericht der hessenschau des Hessischen Fernsehen

Link zur Ankündigung der Demonstration von ver.di, allerdings in einem nicht barrierefreien Format