Digitaler Selbstlernkurs zu Inklusion im Sport

Er zeigt: So können Städte aktiv werden.

Die Sport-Gruppen wohnen dann in der Stadt.

Die Special Olympics World Games waren 2023 in Berlin.

BERLIN (kobinet) Das erfolgreiche Host Town Program während der Special Olympics World Games Berlin 2023 hat gezeigt, dass mehr Teilhabe durch Inklusion im Sport ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist und, dass das Potential der lokalen Ebene dabei enorm ist. Kommunen, egal ob Kleinstgemeinde, Großstadt oder Landkreis, spielen damit bundesweit eine zentrale Rolle für nachhaltige Inklusion. Gleichzeitig äußern Kommunen und kommunale Partner den Bedarf nach Orientierung und direkten Umsetzungshilfen. Mit der Initiative #ZusammenInklusiv – Teilhabe vor Ort unterstützt Special Olympics in ganz Deutschland daher als starker Partner Strukturen vor Ort bei der Inklusions- und Teilhabeförderung. Mit dem kostenfreien, digitalen Selbstlernkurs freut sich Special Olympics Deutschland, den Kommunen ein neues Informations- und Lernangebot zur Verfügung zu stellen.

Der digitale Selbstlernkurs bietet grundlegende Informationen und Handlungsanleitungen, wie Kommunen aktiv werden und gemeinsam mit Partnern inklusive Strukturen im und durch Sport schaffen und weiterentwickeln können. Beispiele aus der Praxis, Checklisten und ein begleitendes Arbeitsbuch erleichtern den Einstieg und geben Impulse. Der Selbstlernkurs ist in fünf Module unterteilt und lädt zur Bearbeitung folgender Themen ein:

Kommunale Inklusionsnetzwerke,

gelebte Teilhabe und Teilhabe-Beratung,

Zugang zu Sport,

inklusives Eventmanagement

und kommunale Gesundheitsförderung.

Der Kurs richtet sich an alle Interessierten, wie die breite Öffentlichkeit oder kommunale Akteure, die bereits erfolgreich Strukturen in diesem Bereich aufgebaut haben und Aktivitäten umsetzen, als auch an Kommunen, die Inklusion im Sport vor Ort voranbringen wollen und noch keine Strukturen etabliert haben.

Der digitale Selbstlernkurs ist kostenfrei über die Website von Special Olympics Deutschland zugänglich.