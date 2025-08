Was bewegen – auch im Job: Veranstaltung mit Raul Krauthausen und Anne Gersdorff am 6. und 11.8.2025

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) "Du musst nicht laut sein, um etwas zu verändern. Du musst nur anfangen." – so lautet eine Veranstaltung in einfacher Sprache mit den Aktivist*innen Raul Krauthausen und Anne Gersdorff. Die Veranstaltung findet am 6. August 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr online statt – und wird am 11. August 2025 um 13:30 Uhr wiederholt. In dem Online-Format über Zoom erzählen die beiden von ihren persönlichen Erfahrungen mit Aktivismus. Im Mittelpunkt steht das Buch "Wie kann ich was bewegen?" von Raul Krauthausen – in der Version in einfacher Sprache. Gemeinsam sprechen sie über Wege, wie Menschen sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen können: im Alltag, im Beruf und in der Gesellschaft. Denn: Nicht nur Promis oder Politiker*innen können etwas verändern – sondern jede*r Einzelne.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Aktivismus beschäftigen möchten, besonders auch an Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Inklusionsbetrieben und arbeitslose Menschen mit Behinderungen. Sie ist kostenlos, eine Anmeldung ist über [email protected] möglich.

Mehr als nur ein Talk

Die Veranstaltung ist Teil der Angebote von JOBinklusive.org, einem Projekt, das sich für mehr Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzt. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, Wissen zu vermitteln und Begegnung zu ermöglichenl. Das Projekt wird aus Mitteln des Ausgleichsfonds des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert. In den kommenden Monaten sind weitere spannende Veranstaltungen geplant – unter anderem zu Themen wie beruflicher Einstieg, Diskriminierung im Job, Empowerment und Rechte auf dem Arbeitsmarkt. Einen aktuellen Überblick gibt es hier: jobinklusive.org/veranstaltungen . Denn: Ein inklusiver Arbeitsmarkt braucht Menschen, die etwas bewegen wollen – und die sich trauen, den ersten Schritt zu machen, wie es in der Ankündigung heißt.