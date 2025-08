Trauriger Rekord beim Anstieg der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Logo der Bundesagentur für Arbeit

Foto: BA

Berlin (kobinet) Der Anstieg der Arbeitslosigkeit behinderter Menschen setzte sich auch im Juli 2025 fort. Mit 186.225 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten schwerbehinderten Arbeitslosen ist diese Zahl so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Und arbeitsmarktpolitische Initiativen zur Verbesserung der Beschäftigung behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind derzeit nicht in Sicht. Allein im Vergleich zum Juli 2024 ist die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen um fast 10.000 angestiegen. Vor einem Jahr waren 176.791 schwerbehinderte Arbeitslose gemeldet. Unabhängig von dieser Statistik arbeiten weiterhin über 300.000 behinderte Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen weit unter dem Mindestlohn mit ca. 226 Euro pro Monat und einer Vermittlungsquote von ca. 0,35 Prozent auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Ein Blick zurück in die Zeit vor der Corona-Pandemie in den Juli 2019 macht den massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen in den letzten Jahren noch deutlicher. Damals waren über 30.000 behinderte Menschen weniger arbeitslos. Im Juli 2019 waren 154.550 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet.

Ein Blick weiter zurück in die gemeldeten Zahlen schwerbehinderter Arbeitsloser zeigt, dass zuletzt die derzeitige Zahl von 186.225 schwerbehinderten arbeitslos gemeldeten Menschen im Januar 2015, also vor über zehn Jahren, überschritten wurde wurde. Damals waren 187.483 Menschen dieses Personenkreises arbeitslos gemeldet.