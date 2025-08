Online-Kongress: Inklusive Ausbildung“ am 30. September 2025

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Am 30. September 2025 veranstaltet die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen (bag if) den Online-Kongress "Inklusive Ausbildung". Die Veranstaltung richtet sich an Ausbildungsinteressierte, Inklusionsunternehmerinnen, Berufsberaterinnen, Lehrkräfte sowie alle, die sich für inklusive Ausbildungswege engagieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Ausbildung in Inklusionsunternehmen gelingt – also in Betrieben, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Der Kongress bietet praxisnahe Einblicke, inspirierende Erfahrungsberichte und konkrete Informationen zu Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangeboten, wie es in der Ankündigung heißt.

Highlights des Kongresses sind nach Informationen des Veranstalters:

Live-Vorträge und Diskussionsrunden mit Expert*innen aus der inklusiven Arbeitswelt

Best-Practice-Beispiele aus Inklusionsunternehmen

Azubi-Stories: Junge Menschen berichten von ihrem Weg in und durch die Ausbildung

Informationsmaterial zu Ausbildungsformen, Unterstützungsangeboten und Netzwerken

Der Kongress wird durch die Aktion Mensch gefördert und ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Eine Anmeldung ist über die Website https://ausbildung.mehrwert-inklusive.de/online-kongress/ möglich.