Bericht über den Inclusions-Cup in Oldenburg

AS Pirin ist der Name einer Mannschaft.

Fußball im Netz

Foto: gemeinfrei

Berlin (kobinet) "Seit vielen Jahren ist der Inklusions-Cup in Oldenburg für die FussballerInnen, die nicht in festen Vereinsmannschaften spielen und vielfach eine Behinderung haben, eine sehnlichst erwartete Möglichkeit, "just for fun" aber im Turnier-Modus Fussball zu spielen. 9 Mannschaften mit jeweils 6 SpielerInnen aus dem gesamten Kreis Ostholstein haben sich am 26. Juli 2025 nach Oldenburg aufgemacht, 4 SchiedsrichterInnen (Juliane Klöckner, Nico Martens Rio, Rainer Sieg und Peter Gradert) stellten sich für die Ausrichtung zur Verfügung. Andreas Westphal von der OHHGG Eutin übernahm kurzfristig die Spielleitung. Für die Fairness in den einzelnen Spielen sprach die Tatsache, das es nur 2 kleine Verletzungen in Form von aufgeschrammten Knien zu behandeln gab", so heißt es in einem Bericht über den Inklusions-Cup des OSV, den die Behindertenbeauftragte der Stadt Oldenburg, Martina Scheel, den kobinet-nachrichten zugesandt hat.

„Ab 14 Uhr wurde in 2 Vorrunden je 10 Minuten auf 2 Plätzen gespielt, dann ging es in die Finalrunde mit jeweils 12 Minuten Spielzeit. Das Spiel um den 3. Platz gewann die BSG Eutin gegen die OHHGG. Im Endspiel bezwang die Truppe AS Pirin die Brücke. Bei der Siegerehrung zeigte auch die Stadt Oldenburg ihre Wertschätzung für dieses wichtige inklusive Turnier, bei dem alle SpielerInnen willkommen sind. Der stellvertretende Bürgervorsteher Lennart Maaß überbrachte die Grüße der Stadt und für die ersten 3 Mannschaften ein Mettwurst-Paket. Alle Mannschaften bekamen eine Urkunde und ein Schokoladen-Paket. Die Siegermannschaft AS Pirin übernahm den Wanderpokal von der SpVgg Putlos. Martina Scheel als Inklusionsbeauftragte des OSV und Behindertenbeauftragte der Stadt Oldenburg freut sich über die Fairness des Turniers und wird das Turnier weiterhin jährlich anbieten. Dem vielfachen Wunsch nach der Organisation eines weiteren (Hallen-)Turniers im Winterhalbjahr wird sie nach Möglichkeit gerne nachkommen. Abschließend dankt sie allen SpielerInnen und ihren Teams für die aktive und faire Teilnahme, besonders aber dem OSV und der Stadt Oldenburg für die ermöglichte Umsetzung sowie Andreas Westphal und den SchiedsrichterInnen für den ehrenamtlichen Einsatz, der nicht selbstverständlich ist. Danke und bis zum nächsten Turnier“, heißt es weiter im Bericht über die Veranstaltung.