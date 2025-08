IGEL-Monatsrückblick: Inklusion im Stresstest – zwischen Aufbruchstimmung und Frustration

IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kniebis (kobinet) "Inklusion im Stresstest – zwischen Aufbruchstimmung und Frustration", so hat Sascha Lang den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Juli 2025 getitelt. Gemeinsam mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul blickt Sascha Lang in der neuesten Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) auf einige Ereignisse und Themen, die die Behindertenpolitik im Juli 2025 bestimmt haben. Dazu gehören sowohl der im Wirtschafts- und Innenministerium steckengebliebene Referentenentwurf für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetz als auch die Tatsache, dass von den 2019 bereitgestellten 600 Millionen Euro für den barrierefreien Umbau von Bahnhöfen bisher nur 84 Millionen Euro abgerufen wurden.

„Sommerzeit – Politzeit! In dieser Folge blicken Sascha Lang (Inklusator) und Ottmar Miles-Paul (Kobinet-nachrichten) auf die heißesten Inklusionsthemen des Monats Juli. Was euch erwartet: Ferien & Politik: Von Sommercamps in den USA bis zu ‚Crip Camp‘ – wie Freizeit Bewegungen anstößt. Blockade beim BGG: Schon wieder Stillstand beim Behindertengleichstellungsgesetz – warum Barrierefreiheit so viel Angst macht. AGG-Reform gefordert: Diskriminierung durch Barrieren muss endlich anerkannt werden. Bahnhof ohne Aufzug?: 600 Mio. Euro für Barrierefreiheit – doch das Geld bleibt liegen. Protestkultur: Randgruppen-Krawall in München vs. Bewegungen in den USA – wo bleibt die Wut in Deutschland? Neue Stimmen: Baden-Württemberg hat eine neue Behindertenbeauftragte, und ein junger Blinder kandidiert für den Stadtrat in Ahlen. Fußball & Inklusion: Stadien, Audiodeskription und die Rolle der Vereine. Vier Jahre ‚Gute Nachrichten‘: Ein Jubiläum, das Hoffnung macht. Ein Rückblick mit klarer Kante, bissigen Kommentaren und spannenden Perspektiven“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Juli 2025.

Link zur aktuellen Episode mit dem Monatsrückblick

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast