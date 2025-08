streift die Likers gegen Rechts und fällt ins Sommerloch

Foto: Hubertus Thomasius

Staufen (kobinet) Endlich Flagge zeigen! Allemal Daumen hoch, die gegen Rechts sind. Mega! Ein echt starkes Statement: Ein Wald von Daumen, energisch in die Höhe gereckt. Ein beispielloser Move, engagiert und meinungsstark. Man sieht vor lauter Daumen den Wald nicht mehr oder worum es geht oder gegen sollte. Aber jetzt geht es auch zunächst einmal darum, diese enorme Mobilisierung zu nutzen, um ein Meinungsbild herzustellen darüber, ob die "Krüppel gegen Rechts" sich in "Liken gegen Rechts" umbenennen. Also alle mal Daumen hoch, die dafür sind. Mit überwältigender Mehrheit angenommen! – Uff! Geschafft, Demokratie und Debatte können einen ganz schön schlauchen. Weshalb der Ruf, sich von ihnen auch mal erholen zu dürfen, immer lauter wird. Liken und Daumen hoch oder runter sind ein mutiger Schritt in diese Richtung. Und selbst das ist noch anstrengend genug, wird es so exzessiv praktiziert wie bei den ehemaligen Krüppeln gegen Rechts, nun Liken gegen Rechts. An dieser Stelle hilft daher einzig, der rechtzeitige und mutige Sprung ins Sommerloch.

Bevor der kobinet-Kolumnist Weis, der sich die Augustkolumne erspart, indem er sich hier in Willis Blick verwandelt hat, seinerseits die Augen schließt und springt, es ist genügend Platz im Sommerloch, gibt er das knapp zehnminütige Wort noch einem anderen Altachtundsechziger, einen jüngst Verstorbenen. Wer ihm zuhört, fällt es wie Schuppen von den Ohren: Wie politisch brav und zahnlos und angepasst die Liker und Likerinnenn sind, die aller Orten ihr Fähnlein schwenken. – Der verstorbene Theaterregisseur und Altachtundsechziger Claus Peymann begann seine Karriere übrigens 1968 mit dem Stück „Publikumsbeschimpfung“ von Peter Handke.

https://www.deutschlandfunk.de/denk-ich-an-deutschland-der-theatermacher-claus-peymann-100.html