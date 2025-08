Land stützt lokale Tafeln

DÜSSELDORF (kobinet) Die Unterstützung der nordrhein-westfälischen Tafeln im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und Armut bleibt nach den Worten Sozialminister Karl-Josef Laumann ein wichtiges Anliegen der Landesregierung: Rund 1,4 Millionen Euro werden durch den Landeshaushalt im Jahr 2025 bereitgestellt, um ihre wichtige Arbeit in Nordrhein-Westfalen zu sichern. "Die Tafeln leisten tagtäglich einen unschätzbaren Beitrag für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Mit viel ehrenamtlichem Engagement sind sie ein Musterbeispiel für eine solidarische Gesellschaft. Mit unserer Unterstützung sorgen wir dafür, dass sie ihre Arbeit unter stabilen Bedingungen fortsetzen können.", so der Minister

Die Tafeln stehen vielerorts unter Druck. Die Nachfrage nach Unterstützungsangeboten bleibt hoch, während zugleich die verfügbaren Lebensmittelspenden zurückgehen. Zusätzlich belasten steigende Betriebskosten sowie Herausforderungen bei der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher die Arbeit der Tafeln. Mit der erneuten Bereitstellung der Fördermittel auch für das Jahr 2025 schafft die Landesregierung eine wichtige Entlastung. So können die Tafeln ihre Versorgungsangebote sichern und auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleiben. Die Mittel dienen der Finanzierung laufender Betriebsausgaben wie Miet- und Energiekosten oder etwa Reparatur- und Betriebskosten von Fahrzeugen. Zudem wird weiterhin die Anschaffung energieeffizienter Kühlgeräte unterstützt.

Auf Basis der Erfahrungen des vergangenen Jahres hat die Landesregierung im engen Austausch mit den Tafeln den Verteilungsschlüssel überarbeitet. Künftig werden die Mittel gezielt an die Tafeln vergeben, die ihren konkreten Bedarf anmelden. Die Höhe der Förderung orientiert sich weiterhin an der Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen am jeweiligen Standort. Die Verteilung der Mittel erfolgt erneut in einem unbürokratischen Verfahren über den Landesverband „Tafel Nordrhein-Westfalen e.V.“.