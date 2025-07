Quoten sind kein Beweis für Inklusion – Warum die Sprache im SZ-Artikel das eigentliche Problem verschleiert

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Sie will nie über sich hinaus.

Symbol-Politik bedeutet: Man tut nur so als ob.

Quoten-Regeln bedeutet: So viele Menschen müssen dabei sein.

In den Artikeln steht: Firmen vermeiden Inklusion.

In Deutschland wird das Wort Inklusion falsch benutzt.

Dauerbaustelle "Inklusion"

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Inklusion bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich und gleichberechtigt zusammenleben und arbeiten. Sie bedeutet Teilhabe ohne Vorbedingungen, ohne Sonderstrukturen und ohne Zwangsmechanismen. In Deutschland wird der Begriff aber zunehmend für Dinge verwendet, die mit echter Inklusion nichts zu tun haben. Er dient als Etikett für gesetzliche Pflichten, Quotenregelungen oder finanzielle Ausgleichszahlungen, obwohl diese lediglich Verwaltungsinstrumente sind. Die aktuelle Recherche von Süddeutscher Zeitung "andererseits" undzeigt diese begriffliche Schieflage sehr deutlich.

In den Artikeln wird von „vermeideter Inklusion“ gesprochen oder davon, dass Unternehmen „mit Inklusion Geld verdienen“. Diese Wortwahl ist grundlegend falsch. Eine gesetzliche Quote, auch wenn sie von allen Unternehmen lückenlos erfüllt würde, ist kein Beweis für gelebte Inklusion. Sie ist ein Zwangsinstrument, das ohne gesellschaftlichen Haltungswandel nötig geworden ist. Selbst die perfekte Umsetzung wäre nicht gleichbedeutend mit Teilhabe, sondern lediglich ein Zeichen dafür, dass man Menschen gesetzlich in Unternehmen hineinzwingt, weil sie dort nicht selbstverständlich willkommen sind.

Diese Unterscheidung ist zentral. Das heißt nicht, dass solche Zwangsmaßnahmen grundsätzlich falsch wären. Sie können notwendig sein, um Diskriminierung zu begrenzen oder überhaupt erstmal Sichtbarkeit und Zugang zu schaffen. Aber sie sind keine Lösung für Inklusion, sondern lediglich ein Notbehelf. Als Ersatz für Haltung, Strukturwandel und gelebte Selbstverständlichkeit dürfen sie nicht missverstanden werden.

Wenn Medien diesen Mechanismus unter dem Begriff Inklusion verhandeln, entsteht ein doppelter Schaden. Zum einen wird suggeriert, dass gesetzliche Erfüllung von Quoten schon Fortschritt wäre. Zum anderen wird der eigentliche Anspruch des Begriffs entwertet. Inklusion beschreibt einen Zustand, in dem solche Gesetze überflüssig sind, weil gleiche Chancen selbstverständlich geworden sind. Indem man Verwaltung und Zwang mit Inklusion verwechselt, verschiebt man die Bedeutung in Richtung von Zahlen und Formalien und entfernt sich vom ursprünglichen Ziel.

Besonders bemerkenswert ist, dass auch ein Magazin wie „andererseits“, das sich selbst als inklusiv versteht und investigative Recherchen zu Behinderung und Gesellschaft liefert, denselben Begriff in diesem Kontext übernimmt. „andererseits“ arbeitet mit einem inklusiven Redaktionsansatz, Menschen mit und ohne Behinderung machen gemeinsam Journalismus. Gerade deshalb fällt auf, dass auch hier das Vokabular nicht präzise bleibt. Das Magazin wollte vermutlich aufzeigen, wie weit Deutschland von echter Inklusion entfernt ist. Die gewählte Formulierung führt aber dazu, dass Quotenregelungen sprachlich mit Inklusion gleichgesetzt werden, selbst wenn sie nur erzwungene Mindestbeteiligung sind.

Wenn man aber alles Inklusion nennt – selbst Zwangsmaßnahmen, Symbolpolitik oder bloße Pflichterfüllung – dann wird der Begriff unverbindlich und beliebig. Und wenn der Begriff beliebig wird, gibt es auch kein Ziel mehr, auf das man hinarbeiten könnte. Denn ohne klare Begriffsgrenzen verschwindet die Vision von gleichberechtigter Teilhabe als politisch-moralische Zielmarke. Es bleibt dann bei einem Verwaltungshandeln, das sich selbst legitimiert, ohne je über sich hinauszuwollen.

Sprache schafft Realität. Wenn wir Zwang, Verwaltung und Ausgleichszahlungen Inklusion nennen, verschleiern wir, dass echte Teilhabe fehlt. Wir verschieben den Maßstab, bis das Wort nichts mehr bedeutet. Eine Gesellschaft, die auf Quoten angewiesen ist, hat keine Inklusion erreicht. Sie verwaltet Diskriminierung, statt sie zu überwinden.

Inklusion wäre erst dann Realität, wenn gesetzliche Pflichten nicht mehr gebraucht würden und Menschen selbstverständlich gleichberechtigt in allen gesellschaftlichen Bereichen vertreten wären. Solange man aber jede Maßnahme, jeden bürokratischen Akt und jede Kompensationsregelung mit diesem Wort versieht, wird der eigentliche Anspruch systematisch entwertet – selbst von Medien, die sich als inklusiv verstehen.