DJ bringt alle zum Tanzen

Tanzvergnügen genießen alle

Foto: Stiftungen kreuznacher diakonie/Andrea Djifroudi

BAD KREUZNACH (kobinet) Wenn im Luthersaal der Stiftung kreuznacher diakonie die Luft vibriert und der Boden unter den Füßen bebt, sind die DJ Mike und der Michael Stritzke am Mischpult. Auf dem Parkett vor der Bühne ist jede und jeder, der Lust auf wummernde Bässe und Spaß am Tanzen hat. Schon lange vor dem Soundcheck fragten die ersten Bewohnerinnen und Bewohner der Wohneinrichtungen in der Behindertenhilfe, wann es losgeht.

Seit 20 Jahre stehen Mike Bell und sein DJ-Kollege Michael Stritzke am Pult und sind beim inklusiven Tanzvergnügen, das wesentlich durch Spenden möglich wird, mit dabei. „Yes we can dance“ macht lautstark dafür Werbung – einfach mitzutanzen – egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Das Angebot wurde augenscheinlich gern angenommen und die Musik rüttelte auch die Bewegungsmuffel durch, die sich bei solchen Veranstaltungen immer am Rand der Tanzfläche zum Zuschauen einfinden.

Tanzen bringt Menschen in Bewegung, fördert das Miteinander sowie die Mobilität, verbessert körperliches und psychisches Wohlbefinden, stärkt das Selbstbewusstsein und macht vor allem Spaß. Genau das war das Ziel der Veranstaltung: Gemeinsam Spaß haben und darin unterscheidet sie sich in nichts von einem Club-Event.