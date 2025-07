VdK gegen späteres Renteneintrittsalter und für Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung

Verena Bentele

Foto: Susie Knoll

Berlin (kobinet) Die VdK-Präsidentin Verena Bentele hat sich zur aktuellen Debatte um ein höheres Renteneintrittsalter zu Wort gemeldet und u.a. betont: "Die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche wünscht sich im Interview, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das unterstütze ich voll und ganz. Wir sollten vor allem mit denen sprechen, die es betrifft: den arbeitenden Menschen. Und die sprechen eine eindeutige Sprache: Die Entscheidung, länger zu arbeiten, muss freiwillig bleiben. Mit dem VdK jedenfalls wird es kein späteres Renteneintrittsalter für alle geben."

Eine freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit werde nach Ansicht des VdK nur dann möglich sein, wenn gezielte Maßnahmen in den Betrieben und im Gesundheitssystem ergriffen würden. Diese müssten den Gesundheitszustand von älteren Menschen verbessern, Weiterbildung im Alter ermöglichen und Pflegeverpflichtungen, vor allem von älteren Frauen, berücksichtigen. „Von der Ministerin höre ich kein Wort zu altersgerechten Arbeitsplätzen, modernen Arbeitsmitteln oder lebenslangem Lernen. Das ist fatal. Arbeitgeber müssen stärker in diese Bereiche investieren, damit Arbeit im Alter überhaupt möglich wird. Reiche liegt mit ihrer Einschätzung richtig: Viele Ältere möchten länger arbeiten können und können es auch. Aber seien wir ehrlich: Wer über 50 Jahre findet heute wirklich so einfach einen neuen Job? Wer will, dass die Menschen länger arbeiten, muss auch über Altersdiskriminierung sprechen und effektive Maßnahmen dagegen ergreifen“, erklärte Verena Bentele.

Die immer wiederkehrende Diskussion um ein höheres Renteneintrittsalter schaffe kein Vertrauen in notwendige Reformen und führe dazu, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger den demokratischen Institutionen misstrauen. Dieses Misstrauen öffne nach Ansicht von Verena Bentele extremistischen Kräften Tür und Tor. „Wer die Menschen nicht mitnimmt, stärkt die Ränder. Die demografischen Herausforderungen, vor denen unsere Sozialversicherungen stehen, wären leichter zu lösen, wenn endlich die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben aus Steuermitteln finanziert würden. Alle Erwerbstätigen sollten in die gesetzliche Rente einzahlen, allen voran Politikerinnen und Politiker sowie Beamtinnen und Beamte. Gleichzeitig müssen wir die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen, indem wir Müttern eine gute und flächendeckende Kinderbetreuung ermöglichen oder Care-Arbeit gerechter verteilen. Und wir sollten Menschen mit Behinderungen und Migrationshintergrund bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten. Wie wäre es mal mit solchen Ansätzen?“