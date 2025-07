Gesucht: Referentenentwurf für Barrierefreiheit

KI mit Brandenburger Tor mit Aufschrift BGG? unter großer Lupe

Foto: Juliane Harms mit KI gestaltet

Berlin (kobinet) Während der Sommerferien suchen so manche Eltern mühsam nach Möglichkeiten, wie sie ihre Kinder in der sechswöchigen Ferienzeit beschäftigen können. Schwimmen ist bei dem Wetter schwierig, das Geld zum Verreisen hat auch nicht jede*r und schon gar nicht so lange. Für die Berliner Kinder und Jugendlichen, die mittlerweile auch in die Ferien gestartet sind, böte sich da eine spannende Schatzsuche an. Denn der Referentenentwurf für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes scheint vor gut zwei Wochen irgendwo in Berlin zwischen den Ministerien verloren gegangen zu sein. Anders kann man es sich kaum mehr erklären, warum dieser immer noch nicht zur Verbändeanhörung freigegeben wurde. Wem also langweilig ist und viel Zeit hat, viel Glück bei der Schatzsuche.

Eine Empfehlung, wo man suchen könnte, hat die LIGA Selbstvertretung. Man könnte mal beim CDU-geführten Wirtschaftsministerium oder beim CSU-geführten Innenministerium suchen. Dort scheint es größere Phobien gegen Barrierefreiheit zu geben. Wer fündig wird, darf dies gerne in die Leserbriefrubrik unter diesem Beitrag einstellen.