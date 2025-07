Bündnis 90/ Die Grüne fordern mehr Barrierefreiheit im schleswig-holsteinischen Tourismus

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

In dem Heft steht: So machst du etwas richtig.

Menschen können nicht alles so gut wie andere.

Es ist das beliebteste Urlaubs-Land in Deutschland.

**Tourismus** bedeutet: Menschen reisen in andere Orte.

Der **Tourismus** in Schleswig-Holstein bringt viel Geld ein.

Ein Leuchtturm in der Kieler Förde weist den Weg

KIEL (kobinet) Mit einem Bruttoumsatz von 10,8 Milliarden Euro und über 38 Millionen Übernachtungen ist der Tourismus in Schleswig-Holstein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Grünen sehen dabei in der Barrierefreiheit nicht nur eine soziale, sondern auch eine wirtschaftliche Chance für das Land. Sie wollen Schleswig-Holstein zu einem Urlaubsland für alle Menschen machen, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten sowie Bedürfnissen und haben sich deshalb im Kieler-Landtag für einen stärkeren Fokus auf barrierefreien Tourismus ausgesprochen..

Die tourismuspolitische Sprecherin der Fraktion, Silke Backsen, betonte in dem Zusammenhang in einer Debatte, dass Barrierefreiheit ein Menschenrecht ist und immer mehr Menschen davon profitieren würden. Schleswig-Holstein sei zwar das beliebteste Urlaubsland Deutschlands, doch viele Angebote seien noch nicht für alle zugänglich. Backsen verwies darauf, dass fast zehn Prozent der Landesbevölkerung eine Schwerbehinderung haben. Bis 2040 werde ein Drittel der Menschen über 65 Jahre alt sein, was die Bedeutung von Barrierefreiheit weiter erhöhe.

Die Abgeordneten der Partei Die Grünen fordern weitere unter anderem eine Prüfung des Zertifizierungssystems ‚Reisen für alle‘, einen Leitfaden für einfache Maßnahmen und mehr Beratung für Tourismusbetriebe.