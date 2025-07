Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Nur so hilft KI wirklich.

Nur so wird KI gerecht.

Sie können sagen was sich ändern soll.

Menschen mit Behinderungen können sagen was sie brauchen.

Oder teil-haben an etwas.

KI bietet Übungen an.

KI erinnert an Termine.

KI erinnert an Medikamente.

KI passt Aufgaben an Menschen an.

KI hilft in Gebäuden.

KI antwortet in einfacher Sprache.

KI kann in vielen Bereichen helfen.

Du sagst: Das will ich nicht machen.

Du sagst: Das will ich machen.

So bekommen alle Menschen eine Stimme.

ISL heißt: Interessen-Vertretung Selbst-bestimmt Leben in Deutschland.

ISL

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "KI kann helfen: Menschen mit Behinderungen sichtbar machen und Barrieren abbauen", so titelt Thomas Koritz von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) einen Beitrag über die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz für behinderte Menschen, den dieser den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.

KI kann helfen: Menschen mit Behinderungen sichtbar machen und Barrieren abbauen

Beitrag von Thomas Koritz

Viele Menschen haben Angst vor Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz heißt oft kurz: KI. Manche Menschen haben Angst, dass sie durch KI ihre Arbeit verlieren. Oder dass KI den Menschen ersetzt. Aber was, wenn KI uns hilft? Was, wenn KI Menschen stark macht – besonders Menschen mit Behinderungen? Sam Altman ist Chef der Firma OpenAI. Diese Firma hat ChatGPT gemacht. Er sagt: KI kann Menschen helfen, neue Dinge zu schaffen. Nicht nur arbeiten – sondern etwas Neues erschaffen. Etwas Sinnvolles tun. Etwas, das anderen hilft.

Viele Bereiche, in denen KI helfen kann

KI kann in vielen Lebensbereichen Barrieren abbauen und Teilhabe ermöglichen.

Menschen mit Behinderungen erleben im Alltag viele Hindernisse. KI kann hier auf vielfältige Weise helfen und neue Möglichkeiten schaffen. KI kann in vielen Lebensbereichen Barrieren abbauen und echte Teilhabe ermöglichen. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen dabei, selbstbestimmt zu leben und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Die wichtigsten Anwendungsbereiche sind Kommunikation, Sinnesunterstützung, Mobilität, Bildung, Alltagshilfe und digitale Teilhabe. Die folgende Übersicht zeigt, wie KI in diesen Bereichen ganz praktisch helfen kann.

1. Kommunikation und Sprache

• KI spricht für Menschen, die nicht sprechen können.

• KI schreibt mit, wenn man spricht (zum Beispiel als Untertitel).

• KI macht schwere Texte leichter verständlich.

• KI gibt Antworten in einfacher Sprache.

• KI hilft beim Schreiben und Sprechen.

2. Sehen und Hören

• KI erkennt Bilder, Texte und Farben.

• KI liest vor, wenn man nicht sehen oder lesen kann.

• KI macht gesprochene Sprache als Text sichtbar.

• KI beschreibt Bilder oder Videos.

3. Bewegung, Orientierung und Mobilität

• KI zeigt barrierefreie Wege.

• KI hilft bei der Orientierung draußen oder in Gebäuden.

• KI unterstützt beim Fahren mit Bus oder Bahn.

• KI hilft bei selbstfahrenden Autos (autonomes Fahren), damit Menschen mit Behinderungen unabhängiger mobil sein können – auch ohne Führerschein oder Assistenz.

4. Lernen und Arbeiten

• KI erklärt Lernstoff einfacher.

• KI passt Aufgaben an die Person an.

• KI hilft bei der Arbeit – auch mit Kopf, Blick oder Sprache gesteuert.

• KI unterstützt beim Einstieg oder Wiedereinstieg in den Beruf.

5. Alltag und Selbstständigkeit

• KI erinnert an Medikamente.

• KI erkennt Dinge im Haushalt.

• KI hilft bei der Tagesplanung und erinnert an Termine

• KI hilft bei der Bedienung von smarten Geräten (zum Beispiel Licht, Heizung oder Kaffeemaschine).

• KI hilft beim Einkaufen, Kochen oder Putzen mit Robotern oder smarten Assistenten.

• KI unterstützt Prothesen und Exoskelette: Bewegungen können natürlicher und sicherer werden – das hilft besonders bei körperlichen Einschränkungen.

6. Digitale Welt

• KI macht Webseiten und Apps einfacher.

• KI prüft, ob Programme barrierefrei sind.

7. Seelische Gesundheit

• KI hilft bei Stress oder Angst.

• KI bietet Übungen für ein gutes Gefühl.

Diese vielen Möglichkeiten zeigen: KI kann Menschen mit Behinderungen stark machen. Sie können selbst sprechen, schreiben, arbeiten und gestalten.

Sichtbarer werden durch eigene Beiträge

Früher war es schwer, selbst Videos oder Podcasts zu machen. Heute geht das einfacher – oft reicht ein Handy mit einer KI-App.

Das hilft Menschen mit Behinderungen:

• Sie können eigene Beiträge machen.

• Sie können zeigen, was sie denken und fühlen.

• Sie können sichtbar sein und gehört werden.

Ob Texte, Bilder oder Videos – KI macht das möglich. Das ist echte Teilhabe.

Selbstbestimmt leben mit Technik

Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sagt: Menschen mit Behinderungen sollen selbst entscheiden. Nicht andere sollen über sie bestimmen.

KI kann dabei helfen:

• KI unterstützt im Alltag.

• KI hilft beim Verstehen.

• KI gibt Werkzeuge für mehr Mitbestimmung.

So können Menschen mit Behinderungen sagen, was sie brauchen. Und was sie verändern wollen.

Wir müssen mitgestalten

Damit KI wirklich hilft, braucht es klare Regeln:

• KI muss barrierefrei sein.

• Menschen mit Behinderungen müssen bei der Entwicklung mitreden.

• Ihre Erfahrung ist wichtig.

Nur so wird KI gerecht. Nur so hilft sie wirklich.

Fazit: KI ist eine große Chance

KI kann helfen, dass alle Menschen teilhaben. Sie kann Menschen mit Behinderungen sichtbar machen. Sie kann Barrieren abbauen. Sie kann Selbstbestimmung stärken.

KI ist kein Ersatz für Menschen. Aber sie kann Menschen helfen – wenn wir sie klug einsetzen.