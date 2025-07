Baustellenmanagement muss die Belange behinderter Betroffener berücksichtigen

Franz-Josef Hanke auf seinem Balkon

Foto: privat

Marburg (kobinet) Das Baustellenmanagement muss die Belange behinderter Betroffener bei Baumaßnahmen berücksichtigen. Diese Forderung erhebt Franz-Josef-Hanke aus Marburg. In einem Bericht auf marburg.news schildert der Journalist die Herausforderungen, die sich bei aktuellen Baumaßnahmen für blinde Menschen in Marburg ergeben. "Abgeschnitten vom Stadtbusverkehr sind derzeit die Anwohner der Wehrdaer Straße und des Wehrdaer Wegs. Gleich zwei Baustellen verhindern die Anbindung durch Stadtbusse. Durch die Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner erheblich in ihrer Lebensgestaltung eingeschränkt. Ganz besonders gilt das für ältere und behinderte Menschen. Claudia und Wilhelm Gerike beispielsweise wohnen an der Wehrdaer Straße. Beide fahren mit dem Stadtbus zur Arbeit. Wegen zweier – gleichzeitig eingerichteter – Baustellen können die Stadtwerke Marburg (SWM) die Haltestelle 'Diakonie-Krankenhaus' und 'Schulze Berg' an der Wehrdaer Straße voraussichtlich einen Monat lang nichtt bedienen. Nächste erreichbare Bushaltestelle, die auch während der Bauarbeiten an der Haltestelle Mengelsgasse bedient wird, ist 'Lärchenweg'. Der Weg dorthin wäre, wenn man der Baustelle an der Mengelsgasse ausweicht, knapp 2 Kilometer weit. Das ist für Behinderte wie die Gerikes absolut nicht darstellbar", berichtet Franz-Josef Hanke.

„Sicherlich ist die betreffende Familie kein Einzelfall. Wichtig wäre, zu wissen, wie die Stadt Marburg die besonderen Bedürfnisse behinderter Bürgerinnen und Bürger bei der Bauplanung in den Blick nimmt. Wie sehen Ihre Bemühungen aus, Behinderte und ältere Bürgerinnen und Bürger auch bei der Einrichtung von Baustellen nicht nachhaltig aus dem gesellschaftlichen Leben auszugrenzen?“ heißt es weiter im Bericht von marburg.news. Wie die Stadt auf eine entsprechende Anfrage geantwortet hat, das kann man im Beitrag auf marburg.news nachlesen.

