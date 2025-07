Serie „Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre“: Zum Ausdrucken schön! Die spannende Serie an einem Stück

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Am Veteranen-Tag denkt man an diese Soldaten.

Eine Veteranen-Tags-Kolumne ist ein Text in der Zeitung.

Sie liegen am Baltischen Meer.

Das Baltikum sind 3 Länder in Europa.

Laura liegt in einer himmel-blauen Wiege.

Alle Figuren stehen jetzt in einem Text.

So bringen sie die Person zum Kranken-Wagen.

Alle Erzählkolumnen komplett in Reihenfolge

Staufen (kobinet) Binge Reading also! Das Ausgedruckte in Händen haltend wie ein Buch und nicht mehr Aufhörenkönnen mit Lesen. Die Serie "Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre". Sämtliche Figuren jetzt in einem einzigen Durchgang, alle, wie sie kobinet-Lesende bereits liebgewonnen haben:

Thekla die Drohnenfertigerin in Heimarbeit und ihre Töchterchen Laura in seiner himmelblauen Wiege mit der aufgemalten Friedenstaube. Die Schwäbin Nicole und ihr Söhnlein, der kleine Paul im Rollstuhl mit der Glasknochenkrankheit. Der 103-jähriege Herr Wörner, ein Weltkriegsveteran, hält trotz Demenz die Ohren steif. Leo-Kommandant Kevin und die Mannen seiner Viererbande, die im Baltikum für unsere Sicherheit sorgen. Die beiden Toms, Tom der Ladeschütze und Sprücheklopfer und Tom der drohnentransportierende Fahrradkurier. Der skeptische Malte und seine Freundin Britty Woman, die taffe Doku-Frau, die berichtet, wie die Polen, jung und alt, schießen lernen. – Los gehts!

30.05.2025 Veteranentags-Kolumne: Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre, Mutterschaft und Kleinkindjahre

09.06.2025 Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre, die frühen und die späten Jahre

15.06.2025 Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre, Blüte der Mannesjahre

29.06.2025 Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre, Smartphone Moms und Schameshaare (Folge 4)

20.07.2025 Wehrtauglich von der Wiege bis zur Bahre – Bewaffnung ist das einzig Wahre