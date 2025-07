Preisgekrönter Kurzfilm Andi macht’s stellt Gehörlosigkeit ins Rampenlicht

Fanpost für die kobinet-Redaktion

Foto: Irina Tischer

Wien (kobinet) "Barrieren humorvoll entlarven, Gebärdensprache sichtbar machen und dabei einen Nerd in den Mittelpunkt rücken - all das gelingt dem Kurzfilm 'Andi macht’s'." So heißt es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS mit dem Titel "Andi macht’s" – Preisgekrönter Kurzfilm stellt Gehörlosigkeit ins Rampenlicht". Und weiter heißt es im BIZEPS-Bericht: "Beim französischen Festival Film’Ô räumte die Produktion gleich doppelt ab: Hauptdarsteller Manfred Schütz gewann in der Kategorie 'Best Actor', Regisseur Christoph Kopal erhielt eine Nominierung in der Kategorie 'Best Editor' für seine satirische Handschrift. Wir haben mit beiden über den Film 'Andi macht’s', Technikpannen, Gebärdensprach‑Avatare und neue Filmpläne gesprochen."

Link zum BIZEPS-Bericht über die Auszeichnung und Entstehung des Kurzfilms