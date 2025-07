Inszenierung statt Inklusion? – Eine kritische Analyse des Flugvorfalls von „wheelyventure“

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Ein Rollstuhlfahrer robbt sich rücklings eine Flugzeugtreppe hoch – angeblich, weil ihm jede Hilfe verweigert wurde. Die Bilder gehen viral, die Empörung folgt auf dem Fuße. Doch schaut man genauer hin, bricht das aufgeregte Narrativ in sich zusammen. Denn dieser Fall ist weniger ein Skandal als eine Inszenierung, in der Verantwortung verschoben und Strukturen gezielt ignoriert werden.

Im gesamten Instagram-Video, in den Berichten und im Artikel der kobinet-nachrichten fehlt ein zentrales Detail: Wurde die nötige Mobilitätshilfe bei der Airline rechtzeitig angemeldet? Genau davon hängt alles ab. Wer ohne vorherige Anmeldung mit einem Rollstuhl zum Gate kommt, riskiert den Ausschluss vom Flug aus rein organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen. Die Airline trägt hier keine Verantwortung, sondern handelt im Rahmen klarer Vorschriften. Wer das nicht berücksichtigt, missversteht das System – oder nutzt es bewusst aus.

In einem späteren Interview mit dem Portal watson geben die beiden Reisenden sogar selbst zu, bei allen Flügen absichtlich auf eine Anmeldung verzichtet zu haben. Auch in Indien, Taiwan und Thailand wurde laut eigener Aussage keine Unterstützung vorab gebucht – man wollte sehen, ob spontane Reisen im Rollstuhl überhaupt möglich sind. Dass dies ausgerechnet bei Thai VietJet Air schiefging, war also keine Überraschung, sondern Teil eines bewusst eingegangenen Risikos.

Die Aussage „Wieso soll ein Rollstuhlfahrer nicht spontan reisen dürfen?“ mag bei innerdeutschen Bahnreisen ein valider Kritikpunkt sein, gerade angesichts der bekannten Mängel bei der Deutschen Bahn. Doch auf Flugreisen lässt sich diese Forderung nicht übertragen. Flugreisen, ob mit oder ohne Behinderung, erfordern grundsätzlich eine sorgfältige Planung. Wer internationale Sicherheitsprotokolle, Abläufe am Flughafen und logistische Anforderungen ignoriert, verkennt die Realität. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern mit Verantwortung und Koordination.

Das Profil der Betroffenen heißt „wheelyventure“, eine Wortschöpfung aus „wheelie“ für Rollstuhl und „adventure“. Wer sich unter diesem Namen auf Weltreise begibt, macht deutlich, dass es um Grenzgänge und Selbstversuche geht. Auch das ist legitim. Aber wer aus der selbst provozierten Extremsituation einen Skandal ableitet, ohne die eigenen Anteile offenzulegen, verwischt die Grenze zwischen Realität und Dramaturgie. Die Airline hätte den Einstieg verweigern können. Sie tat es nicht. Der Einstieg wurde ermöglicht, wenn auch auf entwürdigende Weise. Daraus einen Vorwurf zu konstruieren, ist eine Verdrehung der Tatsachen.

Das Kabinen- und Bodenpersonal war nicht zuständig, nicht vorbereitet und nicht autorisiert zu helfen. Wer in solchen Fällen eingreift, verstößt gegen Sicherheitsvorschriften und Versicherungsauflagen. Genau deshalb gibt es separate Mobilitätsteams. Diese können aber nur dann tätig werden, wenn sie eingeplant wurden. Die Verantwortung für Barrierefreiheit plötzlich auf einzelne Stewardessen und Gepäckmitarbeiter abzuwälzen, ist absurd und in höchstem Maße unfair.

Besonders problematisch ist dabei: Wenn das Personal trotz fehlender Anmeldung spontan hilft, verstößt es unter Umständen gegen interne Vorgaben und riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen. Wer solche Situationen wissentlich herstellt, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Bedrängnis, ganz ohne Notwendigkeit.

Auffällig ist außerdem, dass der Ausstieg aus dem Flugzeug mit keinem Wort erwähnt wird. Wenn der Einstieg angeblich nur auf dem Po möglich war, müsste man erwarten, dass auch der Rückweg so verlief oder zumindest thematisiert wurde. Das Schweigen ist bezeichnend. Wahrscheinlicher ist, dass am Zielort ausreichend Zeit vorhanden war, um Unterstützung zu organisieren. Gerade dieser Unterschied zeigt, dass das Problem nicht systemisch war, sondern eine Folge mangelnder Vorbereitung. Dass dieser Aspekt gezielt ausgelassen wird, lässt den Verdacht einer Inszenierung entstehen. Natürlich muss man sich teilweise mit Spekulationen zufriedengeben, insbesondere wenn einem das watson-Interview nicht bekannt ist. Aber wenn im Videoclip bewusst Informationen ausgelassen werden, ist das kein Zeichen für Aufklärung, sondern für eine gezielte Erzählung mit eigener Agenda.

Derartige Szenen wären am Flughafen Frankfurt mit der Lufthansa kaum vorstellbar. Wer dort ohne vorherige Anmeldung mit dem Rollstuhl erscheint, erreicht das Flugzeug gar nicht erst. Ein Video entsteht also auch nicht. Genau das zeigt, wie bewusst hier mit Systemgrenzen gespielt wurde. Die Regeln in Deutschland existieren nicht zur Schikane, sondern zum Schutz aller Beteiligten. Wer sie umgeht, trägt Mitverantwortung für das Scheitern.

Völlig ausgeblendet bleibt auch, dass in vielen der bereisten Länder – zum Beispiel in Indien oder Thailand – selbst Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung kaum Unterstützung erhalten. Hilfsmittel sind selten, staatliche Versorgung ist lückenhaft. Wenn sich dann europäische Reisende mit Spezialrollstuhl darüber beklagen, dass Barrierefreiheit nicht spontan funktioniert, wirkt das wie ein zynischer Perspektivwechsel. Die Privilegierten fordern lautstark dieselbe Sonderbehandlung, die sie aus Europa gewohnt sind, während Menschen mit Behinderung vor Ort systematisch ausgeschlossen bleiben. Was als Aktivismus verkauft wird, wirkt in diesem Licht wie koloniale Arroganz im modernen Gewand.

Die größte Gefahr solcher Aktionen liegt darin, dass sie echte strukturelle Barrieren in Misskredit bringen. Während in Bangkok eine Treppenszene zur Empörungswelle hochstilisiert wird, bleiben alltägliche Ausgrenzungen in Deutschland unbeachtet. Ein Rollstuhlfahrer, der trotz Anmeldung keine Arztpraxis betreten kann, weil es keine Rampe, keinen Aufzug oder keine Bereitschaft zur baulichen Veränderung gibt, erfährt Ausgrenzung ohne Kamera. Und genau dort bleibt sie real.

Wer Inklusion ernst nimmt, muss auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Reisen mit körperlicher Einschränkung erfordern Planung, Voraussicht und Kommunikation. Wer das unterlässt, riskiert nicht nur den eigenen Ausschluss, sondern bringt andere unnötig in Schwierigkeiten. Das ist das Gegenteil von Fairness.

Denn Gerechtigkeit entsteht nicht durch Skandalisierung. Sie entsteht durch Transparenz. Wer hingegen auf Dramaturgie setzt, erschwert das Leben aller Beteiligten und untergräbt das Fundament von Inklusion. Dieses Fundament heißt Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung.