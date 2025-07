Noch ein „kritischer Fan“, bitte mehr solche Geschichten!

Sie sind so gut wie in anderen Feuilletons.

Fanpost für die kobinet-Redaktion

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Uns, kobinet, wurden von Pamela K. diese Zeilen zugesandt.

Ach Mensch, ist nicht doch nicht euer Ernst, liebe kobinet-Redaktion, die Wehrtauglichkeitsgeschichten mit Folge V zu Ende? Nein, bitte weitermachen! So locker erzählerisch in Geschichten aus dem Alltag umgewandelt, wird einem dieser männliche Rüstungswahnsinn noch viel deutlicher. Was an Weis Geschichten vielleicht zu beanstanden wäre, dass sie verglichen mit der Wirklichkeit wahrscheinlich eher noch harmlos sind. Satirische Überzeichnung hat es bekanntlich immer schwer, wo die Verhältnisse bereits den Eindruck von Realsatire machen. Trotzdem, wie das in den Köpfen vor sich geht, sich die Kriegstüchtigkeitspropaganda psychologisch in militaristische Denkmuster konkret umsetzt und wie erschreckend erfolgreich das funktioniert, gelingt Weis ziemlich gut darzustellen. Einzelne Figuren, z.B. der kleine Paul mit Glasknochen im Rollstuhl, stehen einem plastisch vor Augen. Spannend, bitte so weitererzählen. Denn der reale Wahnsinn hört leider mit der Sommerpause auch nicht auf.

Dass die kobinet-Nachrichten jetzt auch solche Sachen bringen, Erzähltexte, die man sonst in den Sozialen Medien vergeblich sucht oder überhaupt nicht erwartet, mutig! Und die Qualität dieser Texte kann ohne weiteres mithalten, literarisch stehen sie dem, was kolumnistisch und storrytelling-mäßig etwa in der taz oder sonstigen Feuilletons erscheint, in nichts nach. Beim googeln habe ich entdeckt, die Wochenzeitung Der Freitag hat schon einmal ein Coronatagebuch von Weis veröffentlicht. Weiß die kobinet-Redaktion eigentlich, was für gute Leute sie hat.

Herr Martin Theben schrieb vor einiger Zeit in der Kommentarspalte unter einer von Weis Erzählkolumnen, „bitte mehr davon“, ein kritischer Fan. Das bin ich auch und kann mich ihm daher nur anschließen. Also nicht entmutigen lassen, weil wenig kommentiert wird, lieber Hans-Willi Weis.

Es grüßt Pamela K., ein kritischer Fan oder wie gendert man Fan?!