Für mehr Tempo und Geld bei der Barrierefreiheit

In Thüringen gibt es noch sehr viele Barrieren.

Die LIGA sagt: Wer Inklusion will, muss handeln.

In dem Verein sind Menschen mit Behinderung.

LIGA Selbst-Vertretung ist ein Verein in Thüringen.

An diesen Tagen arbeiten die Menschen.

Das Land gibt also Geld für Barriere-Freiheit.

Geld für Exklusion

Erfurt (kobinet) Der Thüringer Beauftragter für Menschen mit Behinderung, Joachim Leibiger, hat sich mit Blick auf das diesjährige Landesförderprogramm für Barrierefreiheit zu Wort gemeldet und fordert mehr Tempo und Geld für Barrierefreiheit. Für das laufende Jahr hatte er eine Aufstockung auf drei Millionen Euro des Förderprogramms beantragt, bewilligt wurden erneut nur zwei Millionen. Nach Abzug der Verpflichtungsermächtigung blieben davon 1,8 Millionen und diese seien mit einem Antragsvolumen von knapp drei Millionen Euro bei 66 Anträgen hoffnungslos überrannt. Nach nur 18 Arbeitstagen kam Ende Juni der Antragstopp. Der Landesbehindertenbeauftragte bekommt Schützenhilfe von der LIGA Selbstvertretung in Thüringen, die bestätigte, dass eine solche Förderung viel zu gering sei, denn wer Inklusion wolle, müsse auch Barrierefreiheit fördern.

Der Nachholbedarf in Sachen Barrierefreiheit ist auch in Thüringen enorm, daher sei diese Förderung zwar unheimlich wichtig, aber lediglich einen Tropfen auf den heißen Stein. Denn behinderte Menschen stoßen in ihrem Alltag ständig auf Barrieren. Und Barrieren verhindern echte Inklusion, wie die LIGA Selbstvertretung den kobinet-nachrichten mitteilte.