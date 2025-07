Wichtiger Zwischenerfolg: Horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie bleibt auf EU-Agenda

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Das steht in einer Presse-Information der Europa-Parlament-Fraktion der Grünen .

Welt-Anschauung bedeutet: Was denkt ein Mensch über das Leben?

Das ist ein Sieg für Millionen Menschen in Europa.

Man bekommt ihn oft per E-Mail.

In ihrem Sommer-Newsletter schreibt sie: Horizontale Anti-Diskriminierungs-Richtlinie gerettet.

Sie arbeiten im Europa-Parlament in Brüssel.

Die Liste zeigt: Was ist wichtig für Europa.

Auch in Österreich sind die Menschen froh.

Flagge der EU

Foto: gemeinfrei

Wien (kobinet) Auch in Österreich stößt die Nachricht, dass die Horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie nun doch auf der EU-Agenda bleibt auf Freude über diesen Zwischenerfolg. "'Horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie gerettet', mit dieser positiven Nachricht kann die Europaabgeordnete der Grünen, Katrin Langensiepen, in ihrem Sommer-Newsletter aufwarten. Auch wenn das noch lange nicht heißt, dass die Richtlinie endlich verabschiedet wird, aber immerhin konnte die Verbannung des Eintretens dafür aus dem Arbeitsprogramm der EU durch vielfältige Aktivitäten verhindert werden", heißt es in einem Bericht des österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS.

„Die heutige Entscheidung ist ein überfälliges Signal, dass die Europäische Union zu ihren Werten steht und ein Sieg für Millionen Menschen in Europa, die tagtäglich Diskriminierung erfahren, sei es wegen ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung“, wird Katrin Langensiepen auf der Basis einer Presseinformation der Europaparlamentsfraktion der Grünen im BIZEPS-Bericht zitiert.

