Programm zur dritten Weltkonferenz für barrierefreien Tourismus veröffentlicht

Screenshot der Ankündigung der Dritten Weltkonferenz zum barrierefreien Tourismus

Foto: Destinations for All

TURIN (kobinet) In der Zeit vom fünften bis zum siebenten Oktober dieses Jahres wird im italienischen Turin der "3rd world summit on accessible tourism" , der dritte Weltkongress für barrierefreien Tourismus stattfinden. Die Organisatoren dieses Kongresses haben jetzt den Entwurf des Programmes "Reiseziele für Alle 2025" veröffentlicht, Das Programm zeigt, dass die ein hochrangig besetzter Kongress werden wird, in dessen Verlauf, unter anderem der Tourismusdirektor der UN, die italienischen Minister für Behinderung und für Tourismus der Ko-Direktor des Italienischen Instituts für Tourismus für Alle sowie Vertreter des Europäischen Netzwerkes für barrierefreien Tourismus zu Wort kommen werden. Beginnend mit einer barrierefreien geführten Tour durch Turin am Eröffnungstag des Kongresses zeigt der Programmentwurf jedoch auch viel Raum für Meinungs- und Erfahrungsaustausch.

Der Weltkongress für barrierefreien Tourismus bietet ein intensives Programm mit Keynote-Vorträgen, Vorträgen und Präsentationen, Debatten und Diskussionen zu aktuellen Themen des barrierefreien Tourismus. Zugleich bietet die Veranstaltung bietet viele Gelegenheiten zum Austausch von Ideen zu Schlüsselthemen wie dem Destinationsmanagement, zu den Aufgaben eines Gastgebers und und der Sicherheit, zur Unterkunft, dem Transport und der Mobilität, zu Freizeitaktivitäten und vielen weiteren Themen.

Der Programmentwurf zu diesem Weltgipfel für barrierefreien Tourismus ist auf dieser Internetseite in englischer Sprache nachzulesen.