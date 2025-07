Inklusion? Nach knapp 80 Tagen schon wieder auf der Streichliste

Antonio Florio

Foto: privat

Ludwigsburg (kobinet) Die Diskussion über Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe und so manche Äußerungen von Politiker*innen auf verschiedenen Ebenen beschäftigen viele behinderte Menschen und sorgen für Zukunftsängste. Eine Petition unter dem Motto "Teilhabe ist kein Luxus" hat mittlerweile über 200.000 Unterstützer*innen. Antonio Florio aus Ludwigsburg, der seit vielen Jahren für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen kämpft, hat sich diesbezüglich mit einem kurzen Kommentar auf Facebook zu Wort gemeldet. Er schrieb: "Vor vier Jahren organisierten wir im Scala Ludwigsburg eine Veranstaltung zur Bundestagswahl – Thema: Inklusion. Damals hieß es: 'Das ist wichtig! Wir nehmen das mit!' Wir glaubten an Veränderung. Dann kam die Regierung 2021–2025. Einige Fortschritte gab es, viel blieb Stückwerk. Und jetzt? Seit knapp 80 Tagen ist die neue Regierung im Amt – und schon wieder heißt es: Man müsse sparen. Und Inklusion? Wird plötzlich als zu teure Kostenstelle betrachtet. Wirklich? Kinder mit Behinderung landen weiterhin in Sonderkindergärten. Ihr Weg ist oft vorgezeichnet: direkt in die Werkstatt. Das nennt man dann 'wirtschaftlich sinnvoll'."

Und weiter schrieb Antonio Florio: „Wir sagen: Inklusion ist kein Luxus. Sie ist ein Menschenrecht. Noch ist Zeit umzusteuern. Noch kann die neue Regierung zeigen, dass sie es ernst meint. Aber nicht irgendwann. Jetzt.“

Link zur Petition #TeilhabeIstKeinLuxus