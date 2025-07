Unterstützung für langjährigen Service für Studierende mit Behinderung in Marburg

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Marburg (kobinet) "Über den Mensa-Service bieten Mitarbeiter täglich von 11.30 bis 14 Uhr im Eingangsbereich des Studentenhauses behinderten Studierenden Unterstützung an", erklärt das Studierendenwerk in einer Pressemitteilung. Den Studierenden wird nicht nur bei der Auswahl und Ausgabe der Speisen geholfen, sondern sie werden auch über Neuigkeiten und interessante Aushänge im Studierendenhaus informiert. Außerdem werden sie in die Abteilungen des Studierendenwerks geführt. In der Mitteilung heißt es weiter: "Dieser Service ermöglicht es, die Angebote im Studentenhaus so barrierefrei wie möglich zu nutzen, und ist damit ein wichtiger Baustein hin zu Inklusion und Teilhabe im studentischen Alltag."

Um diesen hilfreichen Service zu unterstützen, übergab Toni Ahlendorf, Organisator verschiedenster Marburger Event-Veranstaltungen, am 16. Juli 2025 im Namen aller Marburger Schaustellenden einen Scheck in Höhe von 2.000 € an den Geschäftsführer des Studierendenwerkes und Leiter des Amts für Ausbildungsförderung Dr. Uwe Grebe.