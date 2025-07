Tipps für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen mit akademischen Berufsabschluss in den Arbeitsmarkt

BONN (kobinet) Einen Platz im allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, ist für Menschen mit Behinderung eine schwierige Aufgabe. Das gilt ebenso für jene Menschen mit anerkannten Behinderungen, die einen Hochschulabschluss haben. Für sie gibt es jedoch iXNet. Dies ist ein besonderer Dienstleistungsservice unter dem Dach der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit, welcher die Fachvermittlerinnen und Fachvermittler nicht nur motivierte Akademikerinnen und Akademiker mit Schwerbehinderung bei der beruflichen (Wieder-)Eingliederung beziehungsweise bei der inklusiven Teilhabe am Arbeitsmarkt unterstützt. Des Weiteren beraten, betreuen und fördern sie auch einstellungsinteressierte Unternehmen und Arbeitgeber bei einer nachhaltigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von hochqualifizierten Fachkräften und unterstützen bei der Realisierung eines bedarfsgerechten Arbeitsplatzes.

Im Rahmen dieser Arbeit von iXNet findet am Montag, dem 4. August 2025 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr eine einstündige, virtuelle und kostenfreie Info-Veranstaltung statt. Diese Veranstaltung richtet sich an arbeitsuchende Akademikerinnen und Akademiker sowie interessierte Unternehmen sowie an die Reha-SB-Vermittlungen der Agenturen und Jobcenter. Darüber hinaus sind auch alle interessierten Personen herzlich eingeladen, teilzunehmen.

Im Anschluss an den Fachvortrag haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit eigenen Fragen aktiv in die Veranstaltung einzubringen.

Interessentinnen und Interesseenten können sich bis zum Freitag, den 01.08.2025 über dieses Online-Formular anmelden.